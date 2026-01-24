यूजी, पीजी और PhD छात्रों के लिए Google की पेड इंटर्नशिप, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आज के समय में तकरीबन हर स्टूडेंट चाहता है कि उसे पढ़ाई के साथ-साथ किसी बड़ी और नामी कंपनी के साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस भी मिल जाए. कोई गूगल तो कोई मेटा जैसी कंपनियों के साथ जुड़ कर काम सीखने की ख्वाहिश रखता है. अगर आपका भी सपना गूगल जैसी ग्लोबल कंपनी में काम करने का है. तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है. गूगल ने बैचलर, मास्टर और PhD कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कई पेड इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए हैं. इन प्रोग्राम्स में न सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि आप अच्छी कमाई और रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका भी हासिल कर सकते हैं. ये इंटर्नशिप्स भारत के बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े टेक हब्स में होगी.

गूगल का ये प्रोग्राम रिसर्च, इंजीनियरिंग और साइंस से जुड़े रोल्स के लिए है. इसमें स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड की समस्याओं को समझने का मौका मिलेगा. साथ ही उन पर रिसर्च करने का भी अवसर मिलेगा.

बैचलर, मास्टर या PhD कर रहे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या नेचुरल साइंस जैसे विषय पढ़े हों.

आखिरी तारीख: 26 फरवरी 2026

सिलिकॉन इंजीनियरिंग इंटर्न, PhD- समर 2026

ये इंटर्नशिप हार्डवेयर और क्लाउड टेक्नोलॉजी में काम करने वालों के लिए है. यहां नेक्स्ट जेन चिप्स और सिस्टम डिजाइन पर काम करने का मौका मिलेगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?

कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इससे जुड़े फील्ड में PhD कर रहे स्टूडेंट्स.

आखिरी तारीख: 31 मार्च 2026

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग PhD इंटर्न- समर 2026

इस 12-14 हफ्ते की इंटर्नशिप में सॉफ्टवेयर सिस्टम, कोडिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?

सॉफ्टवेयर या टेक्निकल फील्ड में PhD कर रहे स्टूडेंट्स. जिन्हें जाया, पायथन, C/C++ जैसी लैंग्वेज आती हों.



कैसे करें अप्लाई?

1. Google Careers वेबसाइट पर जाएं.

2. अपनी पसंद का प्रोग्राम चुनें और ‘Apply' पर क्लिक करें.

3. अपडेटेड रिज्यूमे और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें.

4. समय समय पर वेबसाइट चेक करते रहें.







