ICAI CA Inter 2024 रिजल्ट घोषित, मुंबई की परमी पारेख टॉपर, टॉप थ्री पोजिशन पर महिलाओं का दबदबा

ICAI CA Inter Result September 2024: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज, 30 अक्तूबर को सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं. सीए इंटर और फाउंडेशन रिजल्ट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट - icai.org या icaiexam.icai.org पर उपलब्ध हैं. इस साल सीए इंटरमीडिएट परीक्षाओं में महिलाओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. टॉप थ्री पोजिशन पर महिलाएं काबिज हैं. सीए इंटर 2024 में मुंबई की परमी उमेश पारेख ने टॉप किया है, वहीं दूसरे स्थान पर तान्या गुप्ता और तीसरे स्थान पर विधि जैन हैं.

CA Inter, Foundation का रिजल्ट 2024 आज, पिछले कुछ सालों का पास प्रतिशत

मुंबई की परमी को 80.67 प्रतिशत अंक मिले, जबकि चेन्नई की तान्या गुप्ता को 76.50 प्रतिशत वहीं दिल्ली की विधि जैन को 73.50 प्रतिशत अंक मिले.

The CA Intermediate results are out, and there's a historic moment to celebrate—this time, all three top rankers are women. It's a powerful sign of how the profession is shifting. Currently, women make up about 30% of ICAI's membership, a number that's expected to grow to 50% in… pic.twitter.com/i8JIj8AmmS