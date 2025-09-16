ICAI ने CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा की रिवाइज्ड तिथियां जारी की...

ICAI CA September Exam 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सितंबर 2025 की सीए और इंटरमीडिएट परीक्षा की रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है. ये उन छात्रों के लिए है जो अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर (पंजाब में) और जम्मू सिटी (जम्मू-कश्मीर में) में परीक्षा देने वाले थे.

अब कब होंगी परीक्षाएं? नई तारीखें यहां देखें-

CA फाइनल (ग्रुप 1) पेपर 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग:

पहले ये परीक्षा 3 सितंबर 2025 (बुधवार) को होने वाली थी.

अब ये 24 सितंबर 2025 (बुधवार) को होगी.

इंटरमीडिएट परीक्षा (ग्रुप 1) पेपर 1, एडवांस्ड अकाउंटिंग:

पहले ये परीक्षा 4 सितंबर 2025 (गुरुवार) को होने वाली थी.

अब ये 25 सितंबर 2025 (गुरुवार) को होगी.

कहां होंगी परीक्षाएं?

ICAI ने साफ किया है कि बदली हुई परीक्षाएं उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर होंगी जहां पहले होनी थीं. साथ ही, समय भी पहले जैसा ही रहेगा, यानी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक .

एडमिट कार्ड का क्या?

अच्छी खबर ये है कि अगर आपने अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, तो आपको नए एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है. आपके पुराने एडमिट कार्ड ही इन बदली हुई तारीखों के लिए मान्य होंगे.

किसी और दिन छुट्टी हुई तो?

ICAI ने ये भी साफ किया है कि अगर किसी वजह से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा.

सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org पर लगातार विजिट करते रहें.

