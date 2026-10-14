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IIT कानपुर से पढ़ाई और 23 की उम्र में UPSC, पुलिस से भिड़ने वाले IAS विकास मरमत कौन हैं?

IAS Vikas Marmat Bengaluru Pub Case: बेंगलुरु के एक पब से पुलिस अधिकारियों के साथ बहस का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में IAS अधिकारी विकास मरमत को पुलिस से गाली-गलौच करते हुए देखा जा सकता है.

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IIT कानपुर से पढ़ाई और 23 की उम्र में UPSC, पुलिस से भिड़ने वाले IAS विकास मरमत कौन हैं?
IAS विकास मरमत का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक शख्स खुद को IAS अधिकारी बताता है और पुलिस के साथ गाली-गलौच करने लगता है. ये वीडियो बेंगलुरु के एक पब का है, जहां आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी विकास मरमत मौजूद थे और चेकिंग के दौरान वो पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए. इस घटना के बाद उनके और उनके साथ आए बाकी साथियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. ऐसे में आज हम आपको विकास मरमत की एजुकेशन और उनके करियर के बारे में बता रहे हैं. 

कौन हैं IAS विकास मरमत?

विकास मरमत मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने 2019 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी. इसके बाद उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर अलॉट हुआ. DoPT के डेटा के मुताबिक विकास मरमत एसटी कैटेगरी से आते हैं और यूपीएससी में उनकी 473वीं रैंक आई थी. फिलहाल विकास कुप्पम एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (KADA) में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले वो असिस्टेंट कलेक्टर और नल्लोर नगर पालिका के कमिश्नर के पद पर भी तैनात रहे. 

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विकास मरमत के लिंक्डिन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने आईआईटी कानपुर से मेकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके अलावा IAS के तौर पर चुने जाने के बाद 2020 में उन्होंने जेएनयू से पब्लिक एडमनिस्ट्रेशन में एमए किया है. विकास मरमत को पढ़ने और लिखने का काफी शौक है. उन्होंने एक किताब भी लिखी है. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. 

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क्या है पूरा विवाद?

दरअसल बेंगलुरु में पुलिस की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के तमाम पब्स और बार में छापेमारी हो रही है. इसमें नाबालिगों को शराब परोसने और बाकी नियमों के उल्लंघन की जांच हो रही है. इसी दौरान जब 10 अक्टूबर की देर रात पुलिस के कुछ अधिकारी बेंगलुरु के एक पब में पहुंचे तो कुछ लोगों के साथ उनकी बहस हो गई. इसमें IAS विकास मरमत और उनके साथ शामिल थे. जब विकास मरमत ने बताया कि वो आईएएस अधिकारी हैं, तब भी पुलिस ने बहस जारी रखी और इसी दौरान आईएएस और उनके साथियों को पुलिस को गाली देते हुए देखा गया. 

फिलहाल विकास मरमत की आंध्र प्रदेश समेत देशभर में चर्चा हो रही है. उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल आईएएस अधिकारी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई सफाई नहीं आई है. ॉ

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