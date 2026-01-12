महाकुंभ में हुई मुलाकात, शादी तक पहुंच गई बात, एकदम यूनिक है इस IAS कपल की लव स्टोरी

IAS Love Story: उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहनेवाली कृतिका मिश्रा और आईएएस अंकुर त्रिपाठी की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है. ये दोनों अफसर महाकुंभ के मेले के दौरान मिले थे और यहां से ही इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई. कृतिका मिश्रा का जन्म कानपुर में हुआ था. यहां से ही कृतिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी. कृतिका ने कानपुर यूनिवर्सिटी के पंडित पृथ्वी नाथ कॉलेज से हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया और फिर IAS की तैयारी में लग गई. सबसे खास बात ये है कि कृतिका ने हिंदी में IAS एग्जाम दिया था.

कृतिका को अपने पहले प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी थी. लेकिन कृतिका ने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत कर फिर से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी. आखिरकार उनकी मेहनत काम आई और यूपीएससी 2022 के परीक्षा में कृतिका ने ऑल इंडिया 66वीं रैंक हासिल की.

कौन हैं अंकुर त्रिपाठी

अंकुर त्रिपाठी ने साल 2022 की UPSC परीक्षा को पास किया था. जिसके साथ ही ये IPS बन गए. लेकिन अंकुर ने साल 2024 में फिर से UPSC परीक्षा दी थी और बार 50वीं रैंक हासिल कर आईएएस अफसर बन गए.

IAS बनने के बाद कृतिका मिश्रा की मुलाकात आईएएस अंकुर त्रिपाठी से हुई. दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे. दरअसल दोनों मसूरी स्थित LBSNAA में फाउंडेशन कोर्स के दौरान मिल चुके थे. हालांकि उस दौरान इनके बीच सिर्फ दोस्ती ही थी. वहीं जब ये प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान मिले तो. इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान ही इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी. कुछ समय तक डेट करने के बाद इन्होंने अपने घर वालों को शादी करने के बारे में बताया. पिछले महीने ही इन्होंने सगाई कर ली. अपनी सगाई की जानकारी कृतिका ने सोशल मीडिया के जरिए दी. कृतिका ने लिखा- एक ऐसा मिलन जहां दो लोगों को एहसास होता है कि वे कभी दो नहीं थे. इस दिव्य आशीर्वाद के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं.

