IAS कपल की सादगी ने जीता दिल, बिना फिजूल खर्चे के मंदिर में रचाई शादी; जमकर हो रही वाहवाही

आंध्र प्रदेश के कैलाशगिरी के एक शिव मंदिर में  IAS श्री पूजा और आदित्य वर्मा ने एक-दूसरे को माला पहनाई. इसके बाद सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी रजिस्ट्रर करवाई. दोनों IAS अधिकारियों ने कम खर्च में शादी कर लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है.

दोनों IAS अधिकारी 22 नवंबर, 2025 में एक मंदिर में शादी की.

आज के जमाने में जहां लोग शादी पर लाखों रुपये खर्च करने का शौक रखते हैं, वहीं एक IAS कपल ने सादगी के साथ शादी कर एक उदाहरण पेश किया है. IAS ऑफिसर श्री पूजा और आदित्य वर्मा ने एकदम सिंपल तरीक से शादी की. दोनों IAS ऑफिसर लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया. इन्होंने अपने परिवारवालों को अपनी पसंद के बारे में बताया. जिसके बाद दोनों परिवार वालों ने इनकी शादी करवाने का फैसला किया. हालांकि IAS ऑफिसर श्री पूजा और आदित्य वर्मा ने एकदम सिंपल तरीके से विवाह करने का फैसला किया और यह साबित कर दिखाया कि प्यार में दिखावे की नहीं, सिर्फ़ ईमानदारी की जरूरत होती है.

मंदिर में की शादी

परिवार वालों को लगा की वो अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करेंगे. लेकिन दोनों IAS अधिकारियों ने परिवार के सामने सिंपल तरीके से शादी करने की इच्छा जाहिर की. परिवार वाले भी बच्चों की बात मान गए. दोनों IAS अधिकारी ने 22 नवंबर, 2025 में एक मंदिर में शादी की.

आंध्र प्रदेश के कैलाशगिरी के एक शिव मंदिर में दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई. इसके बाद सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी रजिस्ट्रार करवाई.

कौन है IAS श्री पूजा और आदित्य वर्मा

IAS श्री पूजा बतौर प्रोजेक्ट ऑफिसर, ITDA, पडेरू में अपनी सेवा दे रही है. जबकि आदित्य वर्मा, मेघालय राज्य के जॉइंट कलेक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं. ये दोनों युवा IAS अधिकारी उन युवाओं के लिए एक उदाहरण हैं, जो शादी में खूब पैसे खर्च करने का सपना देखते हैं

दोनों की शादी के बाद दुल्हन के पिता वेंकटेश्वर ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि आजकल शादियां महंगी हो गई हैं. हमारे बच्चों ने साधारण तरीके से शादी की ,जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है.

