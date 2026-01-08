फर्जी स्कूल और यूनिवर्सिटी का कैसे लगाएं पता, ये है आसान तरीका

Fake University Verification: आज के समय में पढ़ाई और डिग्री का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. अच्छी नौकरी, बेहतर करियर और सोशल आइडेंटिटी के लिए सही स्कूल और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना बेहद जरूरी हो गया है. लेकिन इसी जरूरत का फायदा उठाकर कई फर्जी स्कूल और यूनिवर्सिटी भी तेजी से सामने आ रही हैं. ये संस्थान मोटी फीस लेकर नकली डिग्री और सर्टिफिकेट थमा देते हैं. बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो छात्रों का समय, पैसा और भविष्य तीनों खतरे में पड़ जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि एडमिशन लेने से पहले सही जानकारी जुटाई जाए. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान तरीकों से आप खुद पता लगा सकते हैं कि स्कूल या यूनिवर्सिटी असली है या फर्जी.

मान्यता की जांच करें

किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी की सबसे पहली पहचान उसकी सरकारी मान्यता होती है. भारत में स्कूलों की मान्यता राज्य शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्ड देते हैं. वहीं यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी, एआईसीटीई या डीईबी जैसी संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं. एडमिशन से पहले संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम जरूर चेक करें. अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो सतर्क हो जाएं.

यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आमतौर पर यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर होती है, ऐसे में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप इसे देख सकते हैं. बिना यूजीसी की मान्यता वाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने से आपका भविष्य खराब हो सकता है.

वेबसाइट और पता देखें

फर्जी संस्थानों की वेबसाइट अक्सर अधूरी जानकारी से भरी होती है. सही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और फैकल्टी की जानकारी साफ होती है. गूगल मैप पर दिया गया पता सर्च करें और देखें कि वहां सच में कैंपस मौजूद है या नहीं. अगर पता बार-बार बदलता दिखे तो ये बड़ा संकेत हो सकता है.

डिग्री और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट समझें

असली डिग्री और सर्टिफिकेट पर यूनिक सीरियल नंबर, रजिस्ट्रार के साइन और मान्यता संस्था का नाम साफ लिखा होता है. फर्जी डिग्री में ये जानकारी या तो अधूरी होती है या गलत फॉन्ट में होती है. शक होने पर संबंधित बोर्ड या यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन जरूर कराएं.

एडमिशन के वादों पर ध्यान दें

अगर कोई संस्थान बिना परीक्षा, बिना क्लास और बहुत कम समय में डिग्री देने का दावा कर रहा है तो सावधान हो जाएं. असली शिक्षा में समय और मेहनत दोनों लगती हैं. बहुत ज्यादा छूट और जल्दी डिग्री के ऑफर अक्सर धोखे का संकेत होते हैं.

छात्रों के रिव्यू पढ़ें

एडमिशन से पहले ऑनलाइन रिव्यू और पुराने छात्रों के अनुभव जरूर पढ़ें. सोशल मीडिया और एजुकेशन फोरम पर कई बार सच्चाई सामने आ जाती है. अगर ज्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं तो वहां दाखिला लेने से बचें.