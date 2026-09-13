Hindi Diwas Quiz 2026: स्कूल प्रतियोगिता जीतनी है तो याद कर लें ये 13 जरूरी सवाल-जवाब

Hindi Diwas 2026 : हर साल 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में स्पीच, निबंध प्रतियगिता, क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ऐसे में छात्रों के लिए हिंदी भाषा के इतिहास और महत्व से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं. तो चलिए जानते हैं हिंदी दिवस से जुड़े जरूरी सवाल और उनके जवाब जो हिंदी दिवस प्रतियोगिता में आपको अवार्ड दिला सकते हैं...

जवाब : 14 सितंबर को.

जवाब : 14 सितंबर 1949 को.

जवाब: 14 सितंबर 1953 को.

जवाब: अनुच्छेद 343 (1) में.

जवाब : देवनागरी लिपि.

जवाब: आठवीं अनुसूची .

जवाब: 10 जनवरी को.

जवाब: संस्कृत भाषा से.

जवाब: गोपालस्वामी आयंगर

जवाब: पृथ्वीराज रासो (चंदबरदाई द्वारा रचित).

जवाब : उदंत मार्तंड (30 मई 1826 को प्रकाशित).

जवाब : 10 जनवरी 1975 को नागपुर (भारत) में.

सवाल - हिन्दी दिवस पर देश में कौनसा पुरस्कार मुख्य रूप से दिया जाता है?

जवाब : राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार.

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