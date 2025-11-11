Grap 3 In Delhi: क्या दिल्ली की तरह नोएडा और गाजियाबाद में भी बंद रहेंगे स्कूल? जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

Grap 3 In Delhi: राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. जिसमें कई चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. साथ ही स्कूलों को भी बंद करने का सुझाव दिया गया था. इसी बीच दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 5वीं तक के छात्रों की क्लास हाइब्रिड तरीके से चलेंगीं. ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रहने वाले तमाम पेरेंट्स के मन में ये सवाल है कि आखिर उनके इलाके में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं कि इसे लेकर क्या अपडेट है.

पूरे एनसीआर में लागू Grap-3

ग्रैप-3 सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर यानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के इलाकों में भी लागू हुआ है. इसके सभी नियमों का पालन करना जरूरी होता है. इसमें कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम देने और स्कूलों को हाइब्रिड तरीके से चलाने के लिए कहा जा सकता है. हालांकि क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर चालने का फैसला स्कूलों या फिर सरकार का होता है. जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां ये फैसला लिया जा सकता है.

नोएडा-गाजियाबाद में बंद होंगे स्कूल?

फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया गया है. क्योंकि ग्रैप-3 लागू हो चुका है और पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा है, ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से इसे लेकर जल्द आदेश जारी किया जा सकता है. यानी दिल्ली के बाद एनसीआर के तमाम स्कूलों की 5वीं तक की क्लासेस को भी हाइब्रिड मोड पर चलाया जा सकता है, जिससे बच्चों को खतरनाक पॉल्यूशन से बचाया जा सके.

ग्रैप-3 में क्या पाबंदी?

ग्रैप-3 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक

स्टोन क्रशर और माइनिंग जैसी चीजें भी पूरी तरह से बंद रखी जाएंगीं

दिल्ली और एनसीआर में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी

दिल्ली-एनसीआर में पांचवीं क्लास तक के स्कूलों को ऑनलाइन चलाने की इजाजत

दिल्ली में बिगड़ रहे हालात

दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार एक्यूआई लाल खतरे का निशान दिखा रहा है. दिलली में एक्यूआई 400 के पार है, यानी इस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब कई सिगरेट एक साथ पीने जैसा है. यही वजह है कि अब स्कूलों को ऑनलाइन चलाने की तैयारी हो रही है.