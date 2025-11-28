विज्ञापन

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की दौड़ 4 दिसंबर से शुरू, जानें स्टेप वाइज अप्लाई करने का तरीका

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन की खातिर सरकार 27 नवंबर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विस्तृत मानदंड जारी कर सकती है.

  • दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू होगी
  • शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पारदर्शिता और अभिभावक हित के दिशा-निर्देश जारी किए हैं
  • एडमिशन के लिए चयन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ या पारंपरिक पर्ची प्रणाली से होगा और लॉटरी अभिभावकों की मौजूदगी में होगी
नई दिल्ली:

अगर आप भी अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने का इंतजार कर रहे थे तो अब तैयार हो जाइए. जी हां, अब स्कूल में एडमिशन की तारीख नजदीक आती जा रही है. दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया अगले महीने यानी कि 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए बकायदा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह प्रक्रिया पारदर्शी और अभिभावक-हितैषी बनाने का दावा किया गया है ताकि इस बार बच्चों के एडमिशन से जुड़ा तनाव कम हो सके.

एडमिशन में हर लिहाज से बरती जाए पारदर्शिता

निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि एडमिशन में हर तरह से पूरी पारदर्शिता बरती जाए. चाहे चयन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ से हो या पारंपरिक पर्ची प्रणाली से. लॉटरी अभिभावकों की मौजूदगी में कराई जाएगी. पहली चयन सूची 23 जनवरी 2026 को जारी होगी, जबकि दूसरी सूची 9 फरवरी 2026 को आएगी. यह प्रक्रिया सामान्य श्रेणी के 75% सीटों पर लागू होगी. EWS और वंचित वर्ग के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. स्कूल केवल ₹25 का रजिस्ट्रेशन शुल्क ले सकते हैं. प्रॉस्पेक्टस खरीदना पूरी तरह वैकल्पिक होगा. स्कूलों को ड्रॉ की तारीख और समय कम से कम दो दिन पहले अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड या ईमेल के जरिए अभिभावकों को सूचित करना होगा.

कैसे करें आवेदन

अभिभावक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट http://edudel.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. "Nursery Admission 2026-27" लिंक पर क्लिक कर जरूरी डिटेल्स भरनी होगी, फिर मांगे गए तमाम दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ₹25 का शुल्क भी अदा करना होगा. आवेदन सबमिट करने के बाद अभिभावकों को इसकी कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर वो काम आ सकें.

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • राशन कार्ड
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • अभिभावक का वोटर आईडी
  • बिजली, पानी या टेलीफोन बिल, या बच्चे का पासपोर्ट
  • माता या पिता का आधार कार्ड

उम्र सीमा (31 मार्च 2026 तक)

  • नर्सरी (प्री-स्कूल): 3 से 4 वर्ष
  • केजी (प्री-प्राइमरी): 4 से 5 वर्ष
  • कक्षा 1: 5 से 6 वर्ष
