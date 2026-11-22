Delhi Nursery Admission 2027: राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में एकेडेमिक सेशन 2027-28 के लिए नर्सरी एडमिशन प्रोसेस 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो.

निदेशालय के निर्देश के अनुसार, सभी निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. साथ ही इच्छुक अभिभावकों को आवेदन फॉर्म लास्ट डेट तक उपलब्ध कराने होंगे. आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 28 दिसंबर 2026 निश्चित की गई है.

पहली लिस्ट 20 को होगी जारी

. बता दें कि पहली सिलेक्शन लिस्ट 20 जनवरी 2027 को जारी होगी.

शिक्षा विभाग के अनुसार पूरी प्रोसेस लगभग दो महीने में पूरी हो जाएगी. किसी भी बदलाव की जानकारी स्कूलों और निदेशालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

बच्चे की उम्र 3 साल होनी चाहिए

नए एकेडेमिक सेशन के लिए नर्सरी में एंट्रेंस पाने वाले बच्चे की आयु 31 मार्च 2027 तक कम से कम 3 साल होनी चाहिए. यह नियम नई शिक्षा नीति के अनुसार लागू किया गया है. अभिभावकों को सलाह दी गई है कि आवेदन भरने से पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरह चेक कर लें. गलत उम्र डालने पर आवेदन रद्द भी किया जा सकता है.

23 नवंबर तक जारी करें एडमिशन का नियम

शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 23 नवंबर 2026 तक अपनी एंट्रेंस प्रोसेस से जुड़े नियम, सिलेक्शन के मानदंड और पॉइंट की जानकारी वेबसाइट पर डाल दें. इससे अभिभावक आवेदन शुरू होने से पहले ही देख सकेंगे. इससे माता-पिता को अलग-अलग स्कूलों के नियम समझने और अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चुनने में आसानी होगी.

4 जनवरी तक बच्चों का डिटेल ब्योरा अपलोड करना होगा

आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद स्कूलों को भी जरूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. शिक्षा निदेशालय के निर्देश के अनुसार, सभी स्कूलों को 4 जनवरी 2027 तक आवेदन करने वाले बच्चों का पूरा ब्योरा अपलोड करना होगा. इसके साथ ही हर आवेदक को सिलेक्शन प्रोसेस में मिले पॉइंट्स की जानकारी भी जारी करनी होगी.

12 मार्च तक पूरी एडमिशन प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी,

LKG की भी होगी शुरुआत

इस सेशन से एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. 2027-28 से LKG नाम की नई कक्षा शुरू की जाएगी. अब शुरुआती शिक्षा का क्रम Nursery, LKG, UKG और फिर कक्षा 1 होगा. अभिभावकों को अपने पसंदीदा स्कूल से इस नई व्यवस्था की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

आवेदन से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र निवास प्रमाण पत्र माता-पिता और बच्चे के पहचान पत्र सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी

जरूरी बात

आवेदन में दर्ज जानकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से पूरी तरह मेल खानी चाहिए

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रवेश कार्यक्रम केवल निजी स्कूलों की ओपन सीटों के लिए लागू होगा. ईडब्ल्यूएस (EWS), डीजी (DG) और सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) कैटेगरी के बच्चों का दाखिला अलग प्रोसेस के तहत होगा. इन कैटेगरी में आवेदन करने वाले अभिभावकों को अलग से जारी होने वाले दिशा-निर्देश और प्रवेश कार्यक्रम का इंतजार करना होगा.

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