नर्सरी में एडमिशन के लिए कितनी होनी चाहिए आपके बच्चे की उम्र? जरूर जान लीजिए ये नियम

Delhi Admission 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और केजी स्कूलों एडमिशन के लिए आयु सीमा कितनी तय की गई है. एडमिशन से पहले जान लीजिए सारी बातें.

नई दिल्ली:

Delhi Admission 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और केजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इस संबंध में स्कूलों ने भी एडमिशन मानदंड भी जारी कर दिया है. लेकिन एडमिशन के लिए सबसे जरूरी है बच्चों की उम्र.  अगर आप दिल्ली में अपने बच्चे का एडमिशन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी (प्री-स्कूल) कक्षा में करवाने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको शिक्षा निदेशालय (DOE) द्वारा निर्धारित आयु सीमा मानदंड को समझना होगा.

नर्सरी एडमिशन के लिए निर्धारित आयु सीमा

शिक्षा निदेशालय (DOE) के दिशानिर्देशों के अनुसार, नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की आयु की गणना 31 मार्च, 2026 की तारीख के आधार पर की जाएगी. न्यूनतम आयु (Minimum Age): बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 को कम से कम 3 साल  होनी चाहिए. अधिकतम आयु (Maximum Age)4 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. किंडरगार्टन (KG) क्लास में एडमिशन के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 में एडमिशन के लिए 5 से 6 साल होना चाहिए. 

आयु में छूट का प्रावधान (Discretionary Relaxation)

शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, स्कूल प्रधानाचार्य के पास स्पेशल परिस्थितियों में आयु सीमा में छूट देने का सीमित अधिकार होता है. विद्यालय प्रधानाचार्य अपने विवेक के आधार पर आयु में अधिकतम एक महीने की छूट दे सकते हैं. यह छूट न्यूनतम या अधिकतम, दोनों आयु सीमाओं पर लागू हो सकती है। हालांकि, यह छूट केवल प्रधानाचार्य के निर्णय पर निर्भर करती है.

अपने बच्चे की जन्म की तारीख को ध्यान में रखते हुए गणना करें कि 31 मार्च 2026 को उसकी आयु क्या होगी. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एड वेरिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेट्स है, इसे तैयार रखें. हालांकि DOE मानदंड तय करता है, कुछ स्कूल अपनी एडमिशन नोटिफिकेशन में छूट (Relaxation) के बारे में जानकारी देते हैं.

