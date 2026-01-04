CUET UG 2026: अंडरग्रेजुएट एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस लिंक पर जाकर करें अप्लाई, 11 मई से परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसको लेकर 3 जनवरी को एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि CUET UG के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी. इसलिए समय रहते आवेदन कर दें. आवेदन cuet.nta.nic.in पर जाकर की जा सकती है.

कब होगी परीक्षा

एजेंसी की और से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से किया जाएगा जो कि 31 मई तक होगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाना होगा.

होमपेज पर CUET UG 2026 Registration/Apply Online लिंक होगा. इसपर क्लिक कर दें.

पंजीकरण करें, जिसके बाद एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा.

लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दें.

फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क भर दें.

आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

आवेदन फॉर्म में विवरण सुधारने का मौका भी दिया जाएगा. ये सुविधा 2 से 4 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी.

हर टेस्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे. सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य होगा. हर टेस्ट की अवधि 60 मिनट की होगी. सही उत्तर देने पर 5 अंक दिए जाएंगे. जबकि हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे. ये परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी. इनमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य शामिल हैं. इस परीक्षा का आयोजन विदेश में भी किया जाता है.

बता दें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए आयोजित करती है. जिसके जरिए केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और अन्य संस्थानों में दाखिला मिलता है. हर साल लाखों की संख्या में छात्र ये परीक्षा देते हैं.