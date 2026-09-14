12 और 13 दिसंबर को होगी CTET की परीक्षा, CBSE ने जारी किया नोटिस

CTET Notification : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के 22वें संस्करण की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जारी सूचना के अनुसार CTET का आयोजन 12 और 13 दिसंबर 2026 को किया जाएगा.

CBSE द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवारों को परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि से संबंधित जानकारी परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले CTET पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

जारी नोटिस के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले CTET पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल पोर्टल चेक करते रहें.

बता दें कि CTET देश की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है. केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कई राज्यों के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए CTET के सर्टिफिकेट की अहम भूमिका होती है.