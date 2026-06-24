College admissions 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के नतीजे आने के बाद अब देश भर में युवाओं की नजर कॉलेज एडमिशन पर है. सभी अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं. पर देश के टॉप 20 कॉलेज में CUET स्कोर के माध्यम से एडमिशन होता है. इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रतिष्ठित कॉलेज शामिल हैं.
CUET स्कोर स्वीकार करने वाले टॉप 20 कॉलेज/संस्थान
Hindu College
Miranda House
Hans Raj College
Kirori Mal College
St. Stephen's College
Atma Ram Sanatan Dharma College
Sri Venkateswara College
Rajagiri College of Social Sciences
Deshbandhu College
Lady Shri Ram College For Women
Shri Ram College of Commerce
Acharya Narendra Dev College
Daulat Ram College
Deen Dayal Upadhyaya College
Ramjas College
Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College
Delhi College of Arts & Commerce
Lady Irwin College
Sri Guru Gobind Singh College of Commerce
Gargi College
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एडमिशन से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
- केवल CUET स्कोर पर्याप्त नहीं होता, प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी पात्रता शर्तें होती हैं.
- कुछ कोर्स के लिए 12वीं में विशेष विषय पढ़ा होना आवश्यक हो सकता है.
- कटऑफ हर वर्ष बदलती रहती है.
- छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए.
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