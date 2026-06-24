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College admissions 2026: देश के टॉप 20 कॉलेज, जहां CUET स्‍कोर से मिलता है एडमिशन

College admissions 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के नतीजे आने के बाद अब देश भर में युवाओं की नजर कॉलेज एडमिशन पर है. सभी अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं.

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College admissions 2026: देश के टॉप 20 कॉलेज, जहां CUET स्‍कोर से मिलता है एडमिशन

College admissions 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के नतीजे आने के बाद अब देश भर में युवाओं की नजर कॉलेज एडमिशन पर है. सभी अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं. पर देश के टॉप 20 कॉलेज में CUET स्‍कोर के माध्‍यम से एडमिशन होता है. इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रतिष्ठित कॉलेज शामिल हैं.   

CUET स्कोर स्वीकार करने वाले टॉप 20 कॉलेज/संस्थान

Hindu College

Miranda House

Hans Raj College

Kirori Mal College

St. Stephen's College

Atma Ram Sanatan Dharma College

Sri Venkateswara College

Rajagiri College of Social Sciences

Deshbandhu College

Lady Shri Ram College For Women

Shri Ram College of Commerce

Acharya Narendra Dev College

Daulat Ram College

Deen Dayal Upadhyaya College

Ramjas College

Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College

Delhi College of Arts & Commerce

Lady Irwin College

Sri Guru Gobind Singh College of Commerce

Gargi College

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एडमिशन से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

  • केवल CUET स्कोर पर्याप्त नहीं होता, प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी पात्रता शर्तें होती हैं. 
  • कुछ कोर्स के लिए 12वीं में विशेष विषय पढ़ा होना आवश्यक हो सकता है. 
  • कटऑफ हर वर्ष बदलती रहती है. 
  • छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी अवश्य जांचनी चाहिए. 

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