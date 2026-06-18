QS World Rankings 2027 लिस्ट में भारत के 52 उच्च शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है. इस लिस्ट में 13 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) शामिल हैं. इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज भी लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. रैंकिंग में IIT दिल्ली भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान बना है. IIT दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान हासिल किया है.
QS World University Rankings 2027 में शामिल 52 भारतीय संस्थान ये हैं-
1. IIT Delhi
2. IIT Bombay
3. IIT Madras
4. IIT Kharagpur
5. IIT Kanpur
6. Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru
7. IIT Roorkee
8. University of Delhi
9. IIT Guwahati
10. Anna University
11. IIT Indore
12. IIT (BHU), Varanasi
13. Jawaharlal Nehru University (JNU)
14. Savitribai Phule Pune University
15. IIT Hyderabad
16. University of Hyderabad
17. Chandigarh University
18. Vellore Institute of Technology (VIT)
19. Jamia Millia Islamia
20. Amrita Vishwa Vidyapeetham
21. Jadavpur University
22. Manipal Academy of Higher Education
23. Aligarh Muslim University
24. SRM Institute of Science and Technology
25. BITS Pilani
26. IIT (ISM) Dhanbad
27. IIT Ropar
28. IIT Mandi
29. Shoolini University
30. Thapar Institute of Engineering and Technology
31. KIIT University
32. Siksha ‘O' Anusandhan
33. Kalinga Institute of Social Sciences
34. Lovely Professional University
35. Banaras Hindu University (BHU)
36. University of Calcutta
37. Osmania University
38. University of Mumbai
39. Christ University
40. Shiv Nadar University
41. Ashoka University
42. Jain (Deemed-to-be University)
43. Symbiosis International University
44. Andhra University
45. Bharathiar University
46. Tezpur University
47. Pondicherry University
48. National Institute of Technology (NIT) Tiruchirappalli
49. National Institute of Technology (NIT) Rourkela
50. National Institute of Technology (NIT) Surathkal
51. Galgotias University
52. OP Jindal Global University
IITs का दबदबा बरकरार
रैंकिंग में शामिल 52 भारतीय संस्थानों में 13 IITs की मौजूदगी एक बार फिर देश की तकनीकी शिक्षा की ताकत को दर्शाती है. IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास शीर्ष भारतीय संस्थानों में शामिल रहे हैं. वहीं IISc बेंगलुरु ने भी वैश्विक स्तर पर मजबूत प्रदर्शन किया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं