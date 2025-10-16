विज्ञापन

छत्तीसगढ़ स्टेनोग्राफर और टाइपिंग परीक्षा के लिए इस तारीख तक होंगे आवेदन, ये हैं जरूरी नियम

Stenographer And Typing Exam: परिषद की तरफ से बताया गया है कि आवेदन में किसी भी तरह की गलत जानकारी भरने और भ्रामक चीजों के साथ ही आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा,

स्टेनोग्राफर और टाइपिंग की होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर और टाइपिंग कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. हिन्दी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिन्दी-अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड के लिए यह परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. इस संबंध में जरूरी जानकारी परिषद की वेबसाइट https://ctsp.cg.nic.in पर उपलब्ध है. इस परीक्षा में 10वीं पास और 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

सुधार के लिए नहीं मिलेगा मौका

कौशल परीक्षा परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अपनी सभी जानकारी अच्छी तरह जांच समझकर और खुद संतुष्ट होने के बाद ही सबमिट करनी चाहिए. एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद सुधार के लिए समय नहीं दिया जाएगा. बताया गया है कि संभव परीक्षा केन्द्रों में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम के अनुपात में निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा. परीक्षार्थी को उसी आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी.

आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो का प्रयोग करना होगा, साइड पोज फोटो मान्य नहीं होगी. अभ्यर्थी को नमूना हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का ही प्रयोग करना होगा. इसके बाद दोनों स्कैन कर आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा. 

इतनी लगेगी फीस

हिन्दी अंग्रजी स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को चार सौ रुपए और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को दो सौ रूपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा. इसी तरह सभी हिन्दी और अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षाओं के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन सौ रुपए और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को एक सौ पचास रूपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा.

इन बातों का रखें ख्याल 

परिषद की तरफ से बताया गया है कि आवेदन में किसी भी तरह की गलत जानकारी भरने और भ्रामक चीजों के साथ ही आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद फीस भी वापस नहीं मिलेगी. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क चुकाने के बाद लिए गए प्रिंट की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी होगी. एडमिट कार्ड में लिखे गए परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी. 

परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परिचय पत्र, प्रवेश पत्र, काला बॉल पाईंट पेन एवं पेंसिल-इरेजर के अतिरिक्त कोई भी सामग्री लाने की इजाजत नहीं होगी. सभी प्रकार के मोबाईल,स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ उपकरण, इयरफोन, माइकोफोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य कोई सामग्री परीक्षा हॉल में ले जाना मना होगा.

