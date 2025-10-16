MP Police Bharti 2025:मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को शामिल होने का मौका, ये है आखिरी तारीख

MP Police Bharti 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया था वे अप्लाई कर सकते हैं. उनके पास एक और मौका है.इस वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से दोबारा शुरू की गई थी. अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर कर सकते हैं.

आवेदन की तारीख 22 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए प्रोफाइल में 'ट्रांसजेंडर' के लिए अलग जेंडर ऑप्शन जोड़ा गया है. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा. इसके अलावा कोर्ट केस में मामला चल रहे अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दी गई, लेकिन उनके परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होंगे.

MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 बदली हुआ तारीखें

ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत: 16 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख: 22 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की आखिरी तारीख: 23 अक्टूबर 2025

उभयलिंगी अभ्यर्थियों के प्रमाण अपलोड करने की आखिरी तारीख : 29 अक्टूबर 2025

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा में पास होना होगा. अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है. आयु सीमा की बात करें तो 29 सितंबर 2025 तक 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो. ऊपरी उम्र मध्य प्रदेश के सामान्य और EWS कैटगरी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 33 साल तय की गई है. आरक्षित कैटेगरी वालों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.

