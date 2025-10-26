विज्ञापन

Free Coaching: बिहार में नीट और JEE की फ्री कोचिंग, IIT के एक्सपर्ट कराएंगे तैयारी

Free NEET JEE Main: बिहार में फ्री कोचिंग कराई जाएगी. इंजीनियरिंग और जेईई मेन्स की तैयारी कराई जाएगी. दिसंबर में शुरू होने की संभावना है.

नई दिल्ली:

Free NEET JEE Main Coaching In Bihar: बिहार में अब फ्री जेईई मेन्स और नीट परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग कराई जाएगी. क्लास 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले लगभग 15 लाख छात्रों के लिए फ्री कोचिंग शुरू करने की सुविधा शुरू की जाएगी. इसके लिए शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच बातचीत चल रही है. दिसंबर में इसकी शुरुआत होने की बात की जा रही है. स्टूडेंट्स के बाद स्कूलों में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. देश के टॉप टीचर इन बच्चों को पढ़ाएंगे. बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर सकेंगे. 

हर दिन दो घंटे के लिए होगी क्लास

ये सुविधा सरकारी स्कुलों में पढ़ रहे बच्चो को मिलेगी. नीट और जेईई मेन्स परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए आईआईटी कानपुर साथी के जरिए कोचिंग देंगे. पिछले महीने ही शिक्षा विभाग के साथ आईआईटी कानपुर किया जा चुका है. हर दिन क्लास खत्म होने के बाद दो घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी. जो छात्र इस कोचिंग को लेने के लिए इच्छुक हैं  वे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं. 

इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में मैथ, फिजिक्स,केमेस्ट्री और अंग्रेजी की कोचिंग दी जाएगी. इसी प्रकार मेडिकल को कॅरियर बनाने की इच्छा रखने वाले बच्चों को बायोलॉजी , वनस्पति विज्ञान, फिजिक्स, केमेस्ट्री और अंग्रेजी की पढ़ाई कराई जाएगी. समय-समय पर देश और विदेश के विशेषज्ञ भी कक्षा से जुड़ेगे.इतना ही नहीं बच्चे एक्सपर्ट से सवाल भी पूछ सकेंगे. 

सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करेंगे. सप्ताह के अंत में उससे संबंधित सवाल के साथ बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा. मूल्यांकन के दौरान बेहतर विद्यार्थियों स्टूडेंट की पहचान की जाएगी.

