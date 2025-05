CBSE Result 2025 जल्द ही डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगा, Direct Link

CBSE Board Class 10th 12th Result 2025 Updates: जब से डिजिलॉकर पोर्टल (digilocker.gov.in) पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) क्लास-X and XII 2025 रिजल्ट विल वी अवेलबल सून (Central Board of Secondary Education (CBSE) Class-X and XII 2025 Result Will Be Available Soon) लिखकर आ रहा है तब से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा सीबीएसई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के नतीजे आज-कल में घोषित करने की संभावना बढ़ गई है. वहीं मीडिया रिपोर्ट में भी सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2025 के आज, 12 मई को जारी किए जाने की बात कही जा रही है. हालांकि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2025 की आधिकारिक तिथि और समय की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन पिछले रुझानों से पता चलता है कि सीबीएसई 10वीं, 12वीं परीक्षा परिणामों की घोषणा आमतौर पर मई के मध्य में की जाती है. घोषित होने के बाद, छात्र आधिकारिक वेबसाइट - cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

CBSE Board Result 2025: आज है बुद्ध पूर्णिमा, सरकारी छुट्टी तो क्या सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड रिजल्ट आज जारी होगा?

सीबीएसई रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, स्कूल कोड और जन्म तिथि जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे. एक या दो अंक कम होने पर ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं.

सीबीएसई ग्रेडिंग प्रणाली

2024-25 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई ने शैक्षणिक दबाव और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए एक सापेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है. पहले के मैथेड के विपरीत, जिसमें निश्चित अंक सीमा (जैसे, A1 के लिए 91-100, A2 के लिए 81-90) के आधार पर ग्रेड दिए जाते थे, नई प्रणाली छात्रों का उनके साथियों के सापेक्ष मूल्यांकन करती है. ग्रेड अब एक ग्रुप के भीतर एक छात्र के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर विषय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.

4 अप्रैल को खत्म हुई थी परीक्षा

इस साल 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच आयोजित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 42 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त हुई थीं.

CBSE Board Result 2025: सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, लेटेस्ट अपडेट

पिछले साल 10वीं का पास प्रतिशत 12वीं से रहा अधिक

2024 में, कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 22,38,827 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 20,95,467 पास हुए - जिसके परिणामस्वरूप उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60% रहा. वहीं सीबीएसई कक्षा 12वीं के लिए, 16,21,224 छात्र शामिल हुए और 14,26,420 पास हुए, जिससे उत्तीर्ण प्रतिशत 87.98% दर्ज किया गया.