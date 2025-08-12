CBSE law syllabus: स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे तीन तलाक और सेक्शन 377, सीबीएसई ने किए कई बड़े बदलाव

CBSE Law Syllabus: सीबीएसई ने पिछले कुछ महीनों में कई बड़े-बड़े बदलाव किए हैं. जिसमें एग्जाम का आयोजन हो या सिलेबस में बदलाव या ओपन बुक परीक्षा. हाल ही में सीबीएसई ने 9वीं की परीक्षा को ओपन बुक में लेने की घोषणा की थी, इसके बाद अब सिलेबस में भी कई चीजें शामिल हुई हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 11 और 12 के लीगल स्टडीज़ विषय में बड़े बदलावों का ऐलान किया है. अब छात्रों को तीन तलाक, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA),और सेक्शन 377 को बारे में कानूनी सुधार पढ़ाए जाएंगे.

इन टॉपिक को भी जोड़ा जाएगा

इसके अलावा हालिया सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और आधुनिक कानूनी सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं. CBSE 2026–27 सेशन से नए सिलेबस को लागू करने के लिए सेप्शल समिति और कंटेट डेवलपमेंट एजेंसी की मदद लेगा. लीगल स्टडीज, जो 2013 में क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए 2014 में शुरू हुआ था. इतना ही आने वाले समय में सिलेबस में टैक्सेशन और फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट जैसे व्यावसायिक कोर्स भी ICAI और NSE जोड़े जाएंगे.

CBSE के अन्य बड़े बदलाव

सीबीएसई ने हाल ही में 9वीं क्लास की परीक्षा को ओपन बुक मोड में कर दिया है. यानी इस क्लास के बच्चे परीक्षा देते समय किताबों की मदद ले सकते हैं.

वहीं आने वाले साल में सीबीएसई की परीक्षाएं दो बार होंगी. इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है.

स्टूडेंट्स के बोझ को कम करने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ये फैसला लिया है.



