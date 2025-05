CBSE Board Result 2025: सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, लेटेस्ट अपडेट

CBSE Board Class 10th, 12th Result 2025 Latest: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बोर्ड परीक्षा 2025 दे चुके लाखों बच्चों के सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2025 का इंतजार आज खत्म हो सकता है. बोर्ड सीबीएसई 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आज, 12 मई को जारी कर सकता है. यह संभावना इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://cbseresults.nic.in जो कल तक खुल रही थी, वो अब खुल नहीं रही है और उसपर Click here to go to result site का मैसेज शो हो रहा है. सूत्रों की मानें तो सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2025 बोर्ड की साइट पर अपलोड की जा रही है, इसलिए यह मैसेज शो हो रहा है.

Haryana Board Result 2025: हरियाणा बोर्ड रिजल्ट को लेकर ये है अपडेट, 10वीं, 12वीं रिजल्ट जानें कब आएगा

पिछले साल सीबीएसई 10वीं, 12वीं का बोर्ड रिजल्ट 13 मई 2024 को घोषित किया गया था. बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं के नतीजे करीब 11 बजे, वहीं सीबीएसई 10वीं के नतीजे दोपहर 1 बजे के बाद घोषित किया था. 2024 में सीबीएसई 10वीं में 93.6 प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए हैं, वहीं सीबीएसई 12वीं का पास प्रतिशत 87.98% रहा है. 2023 की तुलना में सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 में मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी.

MP Board 2025: एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की दूसरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, फटाफट करें अप्लाई

सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें | How to Check CBSE Class 10th, 12th Result 2025

सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

फिर Class X) Results 2025 या Class XII Results 2025 Announced (सक्रिय होने पर) लिंक पर क्लिक करें.

अब स्टूडेंट रोल नंबर, स्कूल नंबर या एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

ऐसा करने के साथ ही सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

अब सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट निकालें और भविष्य के लिए सहेंजे.