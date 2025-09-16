CBSE बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे ये छात्र, इन दो शर्तों को पूरा करना है जरूरी

CBSE Exam 2025 Attendance Rule: CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ नियम और शर्ते लागू की है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए. वरना परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी. बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को 75 प्रतिशत अटेंडेंटस होना जरूरी है. बोर्ड ने कहा है कि इंटरनल असिसमेंट अब बोर्ड परीक्षा का ही हिस्सा है. अगर कोई स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते हैं तो उसका इंटरनल असिस्टमेंट नहीं किया जाएगा और उसका रिजल्ट भी रोक दिया जाएगा.

स्कूल नहीं जाने पर क्या होगा?

सीबीएसई ने इन नियमों को नई शिक्षा नीति का पार्ट बताया है. अगर कोई स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाता है तो उसे एसेंशियल रिपीट कैटगरी में रखा जाएगा और दूसरे साल उस बच्चे को दोबारा परीक्षा देनी होगी. इसके अलावा बोर्ड ने ये भी साफ किया है कि 10वीं में पाच सब्जेक्ट के कंपलसरी हैं और साथ ही दो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं. 12वीं में केवल 1 सब्जेक्ट्स को एडिशनल लेने की परमिशन होगी.

एडिशनल सबजेक्ट को लेकर क्या है मामला

इन एडिशनल सबजेक्ट को दो साल तक पढ़ना होगा. यानी 10वीं के एडिशनल सबजेक्ट 9वीं में ही डिसाइड करके लेना होगा. और 12वीं के एडिशनल सबजेक्ट 11वीं में ही लेना होगा. प्राइवेट स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए किसी स्कूल से संबद्ध होने की जरूरत नहीं है. वे खुद से स्टडी करके परीक्षा दे सकते हैं. जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, लैब्स या सुविधाएं नहीं हैं वे एडिशनल विषय नहीं दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें-डॉ. रामकुमार वर्मा : बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एकांकी नाटकों के जनक