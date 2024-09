CBSE बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 2025 का पीडीएफ और सीबीएसई 10वीं, 12वीं परीक्षा का टाइमटेबल बोर्ड की साइट से डाउनलोड होंगे

CBSE Board Class 10th, 12th Exam Date Sheet 2025: जब से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (CBSE Board Exam 2025) शुरू की है, तब से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 और सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा डेटीशीट 2025 की खबरें सुर्खियों में हैं. सीबीएसई दिसंबर में सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइमटेबल जारी करेगा. आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं जो पीडीएफ में उपलब्ध होगी. सीबीएसई ने इस साल जून महीने में ही अगले साल की बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान किया था. सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी.

CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेटशीट दिसंबर में होगी जारी, 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं इस तारीख से शुरू

Board exams for Classes 10 and 12 for 2024-25 academic session to be conducted from February 15 next year: CBSE