CBSE एडमिट कार्ड आने से पहले ऐसे अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं छात्र, ये है रिवीजन का सही तरीका

CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है. एडमिट कार्ड आने से पहले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को फाइनल टच देने में जुटे हैं. ऐसे में जानिए अब तक आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं और लास्ट टाइम रिवीजन का सही तरीका क्या है.

CBSE बोर्ड परीक्षाओं के टिप्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) 10वीं-12वीं के बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं. जल्द ही एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए जाएंगे. एग्जाम के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है, तो लाखों स्टूडेंट्स अपने तैयारी को फाइनल टच देने में जुटे हैं. लेकिन कई छात्र टेंशन में हैं कि 'कितना पढ़ा, कितना याद है और क्या मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार हूं.' अगर आप भी ऐसे सवालों में फंसे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सही स्ट्रैटजी और कुछ आसान तरीके से आप अपनी तैयारी का टेस्ट कर सकते हैं और कमजोर टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं. यहां जानिए एजुकेशन एक्सपर्ट्स से सही तरीका..

सिलेबस के मेन टॉपिक्स का चार्ट बनाएं

एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, CBSE के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. सबसे पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपार्टेंट टॉपिक्स को नोट करें. चार्ट या माइंड मैप बनाएं और देखें कि किन टॉपिक्स पर आप स्ट्रॉन्ग हैं और किन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. ये तरीका आपकी रिवीजन का डायरेक्शन तय करता है और समय भी बचाता है.

मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर से खुद को टेस्ट करें

अगला स्टेप पिछले सालों के बोर्ड पेपर और मॉक टेस्ट से खुद की तैयारी को टेस्ट करना है. CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट और कई एजुकेशनल पोर्टल्स पर फ्री प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध हैं. हर सब्जेक्ट का कम से कम एक मॉक टेस्ट दें और टाइम लिमिट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करें. इससे आपको एग्जाम का रियल फील मिलेगा और टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा.

फोकस्ड रिवीजन शेड्यूल बनाएं

एक्सपर्ट्स कहते हैं, रिवीजन के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है. हर दिन 2-3 घंटे सिर्फ कमजोर टॉपिक्स के लिए रखें. याद रखने के लिए छोटे-छोटे नोट्स और फॉर्मूला चार्ट तैयार करें. रोजाना थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ें और रिवाइज करें. इससे लंबे समय में मेमोरी मजबूत बनती है.

फ्लैशकार्ड और क्विक नोट्स का इस्तेमाल

एक्सपर्ट्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेट्स और डिफिनिशन्स के लिए फ्लैशकार्ड बनाएं. इन्हें हर दिन रोजाना दोहराएं. क्विक नोट्स का फायदा ये है कि परीक्षा से पहले आखिरी मिनट में इसे पढ़कर आप जल्दी सभी जरूरी प्वॉइंट्स याद कर सकते हैं.

ग्रुप स्टडी का स्मार्ट तरीका

अगर ग्रुप स्टडी करना पसंद है तो उसे स्मार्टली करें. हर मेंबर को किसी टॉपिक पर फोकस दें और एक दूसरे को टेस्ट करें. सिर्फ बातचीत या चर्चा में समय बर्बाद न करें. सवाल-जवाब स्टाइल में रिवीजन सबसे ज्यादा असरदार होता है.

ऑनलाइन टेस्ट में जरूर शामिल हों

आज कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जो CBSE क्लास 10th और 12th के लिए रिवीजन क्विज और टेस्ट उपलब्ध कराते हैं. इनका इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी को रियल टाइम में असेस कर सकते हैं.

सही ब्रेक और हेल्दी रूटीन बनाए रखें

बोर्ड एग्जाम के पास आने पर तनाव बढ़ जाता है, इसलिए पढ़ाई के बीच 10-15 मिनट का ब्रेक लें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और हेल्दी डाइट लें. नींद पूरी करें ताकि दिमाग फ्रेश रहे और तैयारी बेहतर तरीके से हो सके.

