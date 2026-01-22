विज्ञापन

23 जनवरी को किन राज्यों में बंद हैं स्कूल? देख लीजिए पूरी लिस्ट

23 January School Holiday: जनवरी के आखिरी हफ्ते में कुछ त्योहारों पर स्कूल बंद रखे जाएंगे, 23 जनवरी को कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रखी गई हैं. पश्चिम बंगाल में होने वाली जेईई मेन परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है.

स्कूलों की छुट्टी का अपडेट

23 January School Holiday: विंटर वेकेशन खत्म होने के बाद देशभर के तमाम राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है. 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, वहीं बाकी बच्चे भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में इस महीने कुछ दिन ऐसे हैं, जिनमें स्कूलों को बंद रखा जाएगा, यानी स्कूलों की छुट्टी होगी. 23 जनवरी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है, पेरेंट्स और बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि शुक्रवार 23 जनवरी को स्कूल खुलेंगे या नहीं. आइए जानते हैं कि 23 जनवरी को किन राज्यों में छुट्टी दी गई है. 

23 जनवरी को क्या है?

23 जनवरी को देशभर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इसे वसंत ऋतु की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा होती है. तमाम राज्यों में लोग मंदिर पहुंचते हैं और लोग पूजा करते हैं. मान्यता के मुताबिक इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था. इसके अलावा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है. 

यूपी में स्कूलों की छुट्टी

उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के मौके पर स्कूलों को बंद रखा जाएगा. स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कैलेंडर में 23 जनवरी का अवकाश रखा गया है. यानी सभी सरकारी स्कूलों में बसंत पंचमी की छुट्टी रखी गई है. पिछले साल इस त्योहार पर छुट्टी नहीं होने के चलते स्कूलों ने इसका विरोध किया था. वहीं प्राइवेट स्कूल इस पर खुद फैसला लेंगे, इसीलिए पेरेंट्स स्कूल की तरफ से मिलने वाली सूचना पर ध्यान दें और नोटिस का इंतजार करें. 

पश्चिम बंगाल में भी बंद रहेंगे स्कूल

पश्चिम बंगाल में भी सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, इस दिन तमाम संस्थानों और स्कूलों को बंद रखा जाता है. यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को होने वाली जेईई मेन परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है. 

बाकी राज्यों का अपडेट

बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी बसंत पंचमी के मौके पर ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी होती है, हालांकि इसे लेकर फिलहाल कोई सरकारी आदेश नहीं आया है. वहीं हरियाणा के हॉलिडे कैलेंडर में 23 जनवरी की छुट्टी दी गई है. यानी हरियाणा में भी इस दिन स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि दिल्ली में बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं दी गई है. पंजाब में 23 जनवरी की छुट्टी दी गई है, यहां सभी स्कूल बसंत पंचमी के मौके पर बंद रहेंगे. 

