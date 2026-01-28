स्कूली बच्चों के लिए बेहद काम के हैं ये AI कोर्स, नोट कर लीजिए नाम

आज के समय में हर किसी को Artificial Intelligence (AI) के इस्तेमाल के बारे में पता होना जरूरी है. चाहे वो स्कूली बच्चों क्यों न हो. स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन Artificial Intelligence (AI) से जुड़े ऐसे कई कोर्स हैं, जो उन्हें पढ़ाई में मदद करेंगे. कक्षा 3 से लेकर 12 तक के लिए कई सारे AI कोर्स ऑनलाइन मौजूद है. स्कूली छात्र आसानी से घर में बैठकर इन कोर्स को कर सकते हैं. कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चे इस लिंक पर जाकर AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स खेल-खेल में सीख सकते हैं. Code.org AI Lessons भी कोडिंग और AI सीखने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है. Code.org AI Lessons में कई सारे वीडियो हैं, जिन्हें देखकर बच्चे आसानी से कोडिंग और AI सीख सकते हैं.

कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए AI कोर्स

AI For Everyone (DeepLearning.AI) AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाता है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इस कोर्स को कर सरते हैं. IBM AI Foundations for Everyone- यह कोर्स मशीन लर्निंग और AI से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा Microsoft AI Skills Fest माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स है, जो कि मशीन लर्निंग और जेनरेटिव AI के बारे में जानकारी देता है. पायथन, न्यूरल नेटवर्क और चैटबॉट मेकिंग जैसे चीजे Henry Harvin AI for Kids पर जाकर सीखी जा सकती हैं.

ऊपर बताए गए सभी कोर्स बच्चे मुफ्त में कर सकते हैं. इन कोर्स की मदद से उन्हें पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी. ये सभी कोर्स दिलचस्प और इंटरैक्टिव प्रोग्राम हैं. ये आसान भाषा में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराते हैं. मजेदार लेसन और एक्टिविटी के जरिए, बच्चे आसानी से AI की बेसिक सीख जाते हैं. इन कोर्स में बताई गई हर चीज भविष्य में बच्चों के काम आएगी. उन्हें एक बेहतरीन करियर और नौकरी के लिए तैयार करेगी.

ये भी पढ़ें-UP लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, जानें कैसा होगा एग्जाम पैटर्न