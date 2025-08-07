विज्ञापन

इंजीनियरिंग नहीं 12वीं के बाद अपने बच्चे को करवाएं AI के ये कोर्स, करोड़ों में होगा सैलरी पैकेज!

12वीं के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में भी करियर बनाने का जबरदस्त मौका है. तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ एआई (Artificial intelligence) जॉब जिनका सैलरी पैकेज करोड़ों में हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
इंजीनियरिंग नहीं 12वीं के बाद अपने बच्चे को करवाएं AI के ये कोर्स, करोड़ों में होगा सैलरी पैकेज!
अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग माइंडसेट रखता है, तो एआई एंड डेटा साइंस में बीटेक बेहतरीन ऑप्शन है.

High Salary AI Course : अमूमन बच्चे 12वीं के बाद इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल को करियर के तौर पर चुनते हैं. लेकिन अब जमाना बदल गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने दुनिया के हर सेक्टर में नए करियर ऑप्शन खोल दिए हैं. इनमें से कई जॉब का पैकेज तो करोड़ों में है. यही वजह है कि AI में करियर बनाने वालों की डिमांड बढ़ती जा रही है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसा करियर चुने जिसमें फ्यूचर हो तो एआई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. क्योंकि इसमें न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया की टॉप कंपनियों में अच्छी सैलरी वाली जॉब है. तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ एआई (Artificial intelligence) जॉब जिनका सैलरी पैकेज करोड़ों में हो सकता है.

LLB में LL क्या है, 99 प्रतिशत लोगों को नहीं है पता!, जानिए यहां

AI क्या है और इसमें करियर स्कोप क्यों है

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोच, समझकर फैसले लेती हैं. आज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर सेक्टर में किया जा रहा है. हेल्थकेयर से लेकर फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एडटेक और यहां तक कि सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इसकी हेल्प ली जा रही है.

12वीं के बाद कौन-कौन से AI कोर्स हैं बेस्ट

1. B.Sc in AI and Machine Learning

PCM या PCB से 12वीं पास स्टूडेंट इस कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं. यह तीन साल का कोर्स है. भारत में IIIT हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज ये कोर्स ऑफर करते हैं.

2. B.Tech in AI

अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग माइंडसेट रखता है, तो एआई एंड डेटा साइंस में बीटेक बेहतरीन ऑप्शन है. यह चार साल का कोर्स होता है. IIT हैदराबाद, VIT, SRM यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर करते हैं. 12वीं में पीसीएम (physica, maths & chemistry) कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन पा सकते हैं.

3. Diploma in AI 

एआई में डिप्लोमा करना कम समय और कम फीस में करियर शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है . कई सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे NIELIT, Aptech और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये डिप्लोमा कोर्सेस कराते हैं, जो 1-2 साल के होते हैं.

AI के इन कोर्स में कितनी सैलरी मिलती है

इन AI कोर्स की सैलरी अच्छी-खासी होती है. इसमें स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 6 से 12 लाख रुपए हो सकती है. कुछ सालों के एक्सपीरिएंस के बाद ये पैकेज 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं. अगर टैलेंट है, तो गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनियां आसानी से जॉब ऑफर करती हैं. जिनका करोड़ों का पैकेज होता है.

AI कोर्स करने वालों को कहां-कहां जॉब मिल सकती है

  • गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI
  • इसरो, DRDO, BARC जैसी सरकारी एजेंसियां
  • हेल्थकेयर AI स्टार्टअप्स
  • AVC (Autonomous Vehicle Companies)
  • फिनटेक और साइबर सिक्योरिटीज फर्म्स
  • फ्रीलांस AI डेवलपर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AI Course After 12th, Best AI Course In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com