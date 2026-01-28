विज्ञापन

UP लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, जानें कैसा होगा एग्जाम पैटर्न

UP Lekhpal Recruitment 2026: नोटिसफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों का चयन UP PET स्कोर और लखित परीक्षा के जरिए होगा. सबसे पहले UP PET स्कोर के जरिए चयन होगा. उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और लेखपाल पदों पर निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन करने की आज (28, जनवरी) आखिरी तारीख है. जो लोग भी इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आज आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा दें. कुल 7996 पदों पर भर्ती की जानी हैं. यह भर्ती राज्य के अलग-अलग जिलों में होगी. सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है. आवेदन  करने की प्रक्रिया क्या है आइए जानते हैं.

कैसे करें आवेदन

जो उम्मीदवार UPSSSC लेखपाल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर आवेदन करने का लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक करके पूछी गई जानकारी सही से भर दें. 25 रुपये का आवेदन शुल्क भी देना होगा. जो कि ऑनलाइन माध्यम से ही होगा.

कौन कर सकते हैं आवेदन

लेखपाल पदों के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास की होगा. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास UP PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड भी होना चाहिए. इन भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 साल के बीच होगी. आरक्षित वर्ग उम्र में छूट दी गई है.

क्या है चयन प्रक्रिया

नोटिसफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों का चयन UP PET स्कोर और लखित परीक्षा के जरिए होगा. सबसे पहले UP PET स्कोर के जरिए चयन होगा. उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी. परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा. इसके बार चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी. 

जिन भी उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें हर महीने 21 हजार से लेकर 61 हजार की सैलरी दी जाएगी.

