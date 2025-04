Assam Class 10 Result 2025: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 63.98 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास

Assam HSLC Result Declared: असम बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट site.sebaonline.org/results पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ndtv.in के एजुकेशन पेज पर भी अपने परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो गया है. स्टूडेंट्स अगर अपने परिणाम नहीं देख पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करें और फिर से कोशिश करें. इस परीक्षा में कुल 63.98 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

Assam HSLC Result 2025 Declared Link

असम के मंत्री द्वारा पोस्ट की गई अधिसूचना के अनुसार, परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को उनकी डिजिटल मार्कशीट मिल जाएगी। सरकारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सफल छात्रों को समस से मार्कशीट दे दी जाएगी. स्टूडेंट्स अपने स्कूलों से मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं.

Just like in the Gunotsav results, Sivasagar has once again emerged as the top-performing district in HSLC 2025 with an impressive 85.55% pass percentage. 👏



Congratulations to the Top 5 districts for their stellar performance:

📍 Top Performers⁰1️⃣ Sivasagar – 85.55%⁰2️⃣… pic.twitter.com/7TyMBTuDTD