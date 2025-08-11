Open Book Exam: 9वीं के बच्चे देंगे किताब खोलकर परीक्षा, इन 7 पॉइन्ट में समझिए CBSE ने किए क्या-क्या बदलाव

Open Book Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सिस्टम में कई अपडेट किए हैं. इस दौरान सीबीएसई ने 9वीं के लिए एक अहम फैसला लिया है. CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए ओपन-बुक असेसमेंट (OBA) शुरू करने का फैसला किया है. सीबीएसई के इस निर्णय के लागू होने के बाद कक्षा 9 के छात्र किताब खोलकर के परीक्षा दे सकेंगे. बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने इसकी परमिशन दे दी है. इस कदम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE) 2023 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, रटने की आदत से हटकर योग्यता-आधारित शिक्षा पर ध्यान फोकस करना है.

यह प्रस्ताव दिसंबर 2023 में स्वीकृत एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद आया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक ओपन-बुक परीक्षाओं का परीक्षण किया गया था. छात्रों का प्रदर्शन 12 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच रहा, जो संसाधनों के प्रभावी उपयोग और विषय अवधारणाओं को समझने में चुनौतियों का संकेत देता है. अध्ययन में पूरा होने में लगने वाले समय और हितधारकों की प्रतिक्रिया जैसे कारकों का मूल्यांकन किया गया. CBSE का ओपन-बुक असेसमेंट फॉर्मेट भाषा, Math, Science और Social Science जैसे मेन विषयों को कवर करेगा. एग्जाम के दौरान छात्र टेक्‍स्‍ट बुक, क्‍लास नोट्स और अन्‍य स्‍वीकृत रिसोर्सेज का संदर्भ ले सकते हैं. सीबीएसई ने कहा है कि ये स्कूलों पर निर्भर करता है कि इस फॉर्मेट को अपनाना है नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन होगा. असेसमेंट हर शैक्षणिक सत्र में होने वाली तीन पेन-पेपर टेस्‍ट का हिस्सा होगा. सीबीएसई की परीक्षा साल में दो बार होगी, इसकी घोषणा भी कुछ महीने पहले की जा चुकी है. सीबीएसई ने बताया कि ये परीक्षा दूसरी बार वाली परीक्षा स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होगी.दूसरे चरण की परीक्षाएं विशेष रूप से सुधार के लिए होंगी.

