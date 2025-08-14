किस स्कूल से पढ़े हैं सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर? जानें कितनी है फीस

Arjun Tendulkar Education: सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता ही, लेकिन इन दिनों उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली है, जिसकी खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई है. सचिन के परिवार ने NDTV से इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनके अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक के साथ हुई है. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी पेशे से क्रिकेटर ही हैं. ऐसे में सचिन तेंदुलकर की बहु के बारे में जानने को लेकर सानिया चंडोक का नाम गूगल सर्च में बढ़ गया है. कुछ लोगों का कहना है कहीं दोनों साथ स्कूल में नहीं पढ़ते थे, अन्य सवाल फैन्स पूछ रहे हैं.

कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर दुल्हनिया

अर्जुन और सानिया की सगाई में काफी कम लोग पहुंचे और परिवार के लोग इसमें शामिल हुए थे. जानकारी के मुताबिक, सानिया के पिता का नाम रवि घाई है, जो मुंबई के बड़े बिजनेस मैन हैं. परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड) के मालिक हैं. अर्जुन की सगाई की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. फैन्स की बधाईयां भर-भर कर आ रही है.

इस स्कूल से पढ़े हैं अर्जुन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी स्कूलिंग धीरुभाई अंबानी इंटरनेश्नल स्कूल मुंबई से की ही है. इसके बाद उन्होंने मुबंई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया. अर्जुन ने 22 जनवरी 2010 को अंडर-13 टूर्नामेंट में पुणे में डेब्यू किया था. उन्होंने अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना चाहा और वह छोटी उम्र से की क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं. अर्जुन तेंदुलकर ने गोवा के लिए रणजी डेब्यू मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने केवल 16 साल की उम्र में ही टीम इंडिया में डेब्यू किया था.

कितनी फीस है धीरूभाई अंबानी स्कूल की?

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) देश के टॉप कॉलेजों की लिस्ट में शामिल है. यहां पर कई सेलीब्रिटज के बच्चे पढ़ते हैं. इस स्कूल की फीस को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं, तो चलिए जानते हैं DAIS की फीस. इस स्कूल की फीस क्लास वाइज अलग-अलग है. LKG से 7वीं कक्षा तक की सालाना फीस लगभग 1.7 लाख रुपये है, जबकि 8वीं से 10वीं कक्षा की सालाना फीस लगभग 5.9 लाख रुपये है. 11वीं और 12वीं कक्षा (IBDP) के लिए फीस लगभग 9.65 लाख रुपये प्रति वर्ष है. हालांकि फीस में थोड़ा-बहुत हो सकता है.

