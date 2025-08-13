सीयूजे के मोहम्मद रुस्तम की बड़ी उपलब्धि, मिली ब्रिटेन की प्रतिष्ठित शेवनिंग स्कॉलरशिप, जानें पूरी प्रोसेस

International Chevening Scholarship process : झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी (सीयूजे) के पूर्व छात्र मोहम्मद रुस्तम ने अपनी मेहनत और काबिलियत से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उनका चयन यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित शेवनिंग स्कॉलरशिप 2025 के लिए हुआ है. यह स्कॉलरशिप हर साल ऐसे युवाओं को दी जाती है, जिन्हें भविष्य का लीडर बनाने की क्षमता हो. इस स्कॉलरशिप के लिए पूरी दुनिया से आवेदन करने वालों में से केवल करीब 3 प्रतिशत लोगों का सिलेक्शन होता है, इसलिए इसे पाना उपलब्धि मानी जाती है.

मोहम्मद रुस्तम अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) में एमएससी इंटरनेशनल सोशल एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम में पढ़ाई करेंगे. LSE दुनिया के सबसे बेहतरीन सोशल साइंस संस्थानों में गिना जाता है. इसका सोशल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक दुनिया में नंबर वन है. इस प्रोग्राम के लिए चयन होना अपने आप में बड़ी बात है और इसमें दुनिया के चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही जगह मिलती है.

SEED स्कीम: सरकार दे रही घुमंतू जनजाति के छात्रों को फ्री कोचिंग, ऐसे उठाएं पूरा फायदा

शेवनिंग स्कॉलरशिप में चयन कैसे होता है, ये है पूरी प्रक्रिया-

ऑनलाइन एप्लिकेशन

शिवनिंग स्कॉलरशिप (Chevening Scholarship) के लिए सबसे पहले आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाता है. यह यूनाइटेड किंगडम का फ्लैगशिप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और हर साल इसकी एप्लिकेशन विंडो का ऐलान सीधे UK गवर्मेंट के प्लेटफॉर्म पर किया जाता है. इस स्टेज पर उम्मीदवार को अपना पर्सनल, एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल भरना होता है.

पहली स्क्रीनिंग

एप्लिकेशन सबमिट होते ही इसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है. इसके साथ ही प्लेज़ियरिज़्म (Plagiarism) टूल से भी वेरिफिकेशन होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबमिट किया गया कंटेंट ओरिजिनल है. इस चरण में गलत या अधूरी जानकारी वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं.

रीडिंग कमिटी - Reading Committee

पहली स्क्रीनिंग पास करने वाले एप्लिकेशन रीडिंग कमिटी के पास जाते हैं. यह एक स्वतंत्र टीम होती है जो हर एप्लिकेशन को स्कोर देती है. स्कोरिंग कई फैक्टर्स पर होती है, जैसे लीडरशिप पोटेंशियल, करियर प्लान और UK में पढ़ाई से जुड़ी योजनाएं.

लॉन्ग लिस्ट - Long List

बेहतर स्कोर पाने वालों की एक बड़ी सूची बनती है जिसे लॉन्ग लिस्ट कहते हैं. इसमें शामिल होना मतलब आप आगे की रेस में हैं, लेकिन इंटरव्यू पक्का नहीं.

शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू - Shortlist and Interview

लॉन्ग लिस्ट की समीक्षा ब्रिटिश एम्बेसी या हाई कमीशन करता है और फिर शॉर्टलिस्ट (Shortlist) बनती है. इसमें आने वालों को इंटरव्यू कॉल मिलता है. इंटरव्यू अंग्रेजी में, पैनल के सामने कंपिटेंसी-बेस्ड (Competency-based) होता है.

ऑफर और फाइनल चयन - Offer and final selection

इंटरव्यू पास करने पर कंडीशनल ऑफर (Conditional Offer) मिलता है. फाइनल लिस्ट में आने के लिए UK की किसी यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल ऑफर (Unconditional Offer) जमा करना जरूरी है. फाइनल चयन के बाद स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, फ्लाइट, वीज़ा, अलाउंस और मंथली स्टाइपेंड शामिल होता है.