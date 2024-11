Yashasvi Jaiswal Wicket : पर्थ टेस्ट मैच (IND vs AUS, 1st Test) में भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) अपना खाता भी नहीं खोल पाए. जायसवाल ने 8 गेंद का सामना किया लेकिन अपना खाता तक नहीं खोल पाए. स्टार्क (Mitchell Starc) की ऑफ स्टंप के करीब फेंकी गई गुड लेंथ गेंद पर जायसवाल ने स्क्वेयर ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद ने पिच पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकली जिसके कारण बैटर गेंद को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारे को चूमा और गली में डेब्यू कर रहे मैकस्वीनी को एक आसान कैच थमा बैठे. स्टार्क ने जायसवाल को ड्राइव करने पर मजबूर किया. लेकिन गेंद ने जिस तरह से अपनी लाइन में बदलाव किया, उसने ही बल्लेबाज को चकमा दे दिया.

बता दें कि जायसवाल के आउट होने के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. इससे पहले भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. तेज गेंदबाज हर्षित राणा और हरफनमौला नीतिश कुमार रेड्डी भारत के लिये पदार्पण कर रहे हैं, आस्ट्रेलिया के लिये सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी पहली बार टेस्ट खेले रहे हैं.

