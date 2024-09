Watch: "कमबैक पेसर' सैनी ने इस ब्यूटी से शुभमन गिल की खोल दी आंखें, यह वीडियो बांग्लादेशियों को भी हिला देगा

Navdeep Saini's thundering inswinger: क्या बात...क्या बात..क्या बात..भाई वापसी करना कोई दिल्ली के पेसर नवदीप सैनी (Navdeep Saini) से सीखे. बंदे ने साढ़े तीन साल से भी पहले भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद कभी कहीं चोट, तो कभी कहीं, चोट! कभी अंदर, तो कभी बाहर. कब 28 साल के नवदीप सैनी 31 के हो गए, पता नहीं चला. सभी ने खत्म मान लिया इस पेसर को, लेकिन बांग्लादेश (Ind vs Ban) के खिलाफ टीम चयन से पहले चल रहे "दलीप ट्रॉफी ट्रॉयल" में महज एक ही विकेट से इसे पेसर ने दीवार पर पूरी इबारत लिख दी. तीखी इन स्विंगर से शुबमम गिल (Shubman Gill) को ऐसे आउट किया कि यह बल्लेबाज बस देखता भर रह गया और गेंद गिल्लियां उड़ा गई.

नवदीप सैनी की इस एक गेंद ने सेलेक्टरों से बहुत कुछ कह दिया है. और बांग्लादेश के खिलाफ टीम चयन के समय इस गेंद की अनदेखी करना बहुत ही मुश्किल होगा

Shubman Gill departs with a beauty of a delivery from Navdeep Saini pic.twitter.com/eflzDSBfD7 — psyf (@PsyfeR888) September 6, 2024

नवदीप सिंह के विकेट के बारे में फैंस के बीच सोशल मीडिया पर खासी चर्चा है. और चर्चा हो भी क्यों न.

WHAT A BALL BY NAVDEEP SAINI TO DISMISS SHUBMAN GILL.



- An outstanding catch by Rishabh Pant as well. #GOAT #subhmangill#Gill pic.twitter.com/GfmAOywJPj — POONAM MEHARA (@POONAMSANPA7339) September 6, 2024

अगर गेंद को लेफ्ट करने पर शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज बोल्ड हो जाए, तो गेंद अपनी अहमियत खुद ब खुद बताने के लिए काफी है

Navdeep Saini Owned Generational Fraud Shubman Gill on Chinnaswamy Highway



Last Year Scott Boland Exposed Him in The WTC Final 2023 pic.twitter.com/UKY7s1NSps — S_ (@waslegenddhonii) September 6, 2024