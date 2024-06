USA vs PAK: "यह तो अभी तक का कैच ऑफ द टूर्नामेंट है", रिजवान की आंखें फटी की फटी रह गईं

टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) शुरू हो चुका है. और एक बात बहुत ही साफ है कि नवजात या पहली बार बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे छोटे देश मैदान पर बड़ी टीमों को चौंका सकते हैं. इन देशों के खिलाड़ियों में गजब का जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज और कोशिशों में साफ दिखाई पड़ रहा है. डलास में वीरवार को पाकिस्तान के खिलाफ (PAK vs USA) टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने के बाद अमेरिकी बॉलरों ने पाकिस्तान की ऐसी शुरुआत बिगाड़ी कि सोशल मीडिया पर तो तूफान आ ही गया, तो अमेरिकी टीम ने यह भी मैसेज दे दिया कि उन्हें बिल्कुल भी हल्के में न लिया जाए. पाकिस्तान की शुरुआत बिगड़ी, तो इसमें चर्चा का विषय बन गया ऐसा कैच जिसने फैंस का दिल जीत लिया और पाकिस्तानी उप-कप्तान मोहम्मद रिजवान की आंखें खुली की खुली रह गईं.

पारी का दूसरा ओवर लेकर आए भारतीय मूल के सौरभ नेत्रावाल्कर की ओवर की दूसरी ही गेंद रिजवान के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की ओर गई, तो पहली स्लिप में खड़े स्टीवन टेलर लगभग दूसरी स्लिप में जा रही गेंद पर गोता लगाते हुए ऐसा कैच पकड़ा की रिजवान नहीं नहीं, मैच देख तमाम फैंस की आंखें खुली की खुली रह गईं.

सोशल मीडिया इस सुपर कैच का दीवाना हो गया है. रिजवान एकदम ठगे से रह गए. वास्तव में यह दूसरी स्लिप का कैच था, जिसे टेलर ने बेहतरीन प्रयास करते हए अपना बना लिया

