IND vs AUS: अफरीदी-रबाडा नहीं, ट्रेविस हेड ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे डरावना गेंदबाज़

Travis Head on Most Feared Bowler of This Generation: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा. भारत के खिलाफ सीरीज से पहले आस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत में चर्चा शुरू हो गई है. इस बीच आस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head Picks Jasprit Bumrah as 'X' Factor) ने बुमराह को ‘एक्स फैक्टर' कहा है और साथ ही इस पीढ़ी का सबसे खतरनाक गेंदबाज बताया है. बुमराह शुक्रवार से यहां शुरू हो रहे पहले टेस्ट में भारत की कप्तानी करेंगे. आस्ट्रेलिया के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने श्रृंखला से पहले उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं. स्थानीय मीडिया के अनुसार 70 के दशक में वेस्टइंडीज तेज आक्रमण के स्वर्णिम दौर के बाद पहली बार किसी तेज गेंदबाज ने आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को डरा दिया है .

बुमराह ने पिछले दो टेस्ट दौरों पर आस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 विकेट लिये थे जिसमें 2018 बॉक्सिंग डे टेस्ट पर लिये गए छह विकेट शामिल हैं. हेड ने ‘फॉक्स क्रिकेट' से कहा ,‘‘ उनका सामना करना नामुमकिन जैसा है. आपको लगता है कि आप एक कदम आगे हैं लेकिन हमेशा वह आपसे एक कदम आगे निकलता है.''

उन्होंने कहा ,‘‘ खेल के किसी भी फार्मेंट में वह अद्भुत है. वह एक्स फैक्टर है और हर मैच में छाप छोड़ने वालों में से है. बड़े मैचों में आपको बड़े खिलाड़ी चाहिये और वह सबसे बड़े हैं. वह बल्लेबाजों की परेशानी का सबब बनने वाले हैं.''

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच पर्थ में 22 नवंबर से खेलने वाली है. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 6 से 10 दिसंबर को बीच एडिलेड में होगा. वहीं, सीरीज का तीसरा मैच 14 से 18 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा. सीरीज का चौथा मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में होगा तो वहीं, सिडनी में 3 से 7 जनवरी के बीच सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच खेला जाएगा.

(भाषा के इनपुट के साथ)