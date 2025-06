IND vs ENG: शुभमन गिल ने रचा इतिहास, गावस्कर का महारिकॉर्ड तोड़कर विश्व क्रिकेट को किया हैरान

Shubman Gill Record Most Runs by Indian Captain IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जा मुकाबले में टीम इंडिया दूसरी पारी में बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए बल्लेबाजी कर रही है. अब तक टीम को तीन झटके लग चुके हैं, चौथे दिन के खेल की शुरुआत में ही टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill Debut Record as Captain) के रूप में दिन का पहला झटका लगा और गिल दूसरी पारी में 2 रन मात्र जोड़कर पवेलियन लौट गए. कप्तान गिल पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 147 रन की पारी खेली थी. गिल ने दूसरी पारी में 8 रन जोड़कर आउट होने के साथ ही बतौर कप्तान डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. गिल इस मामले में अब भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

इस लिस्ट में टॉप पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में कप्तान के तौर पर डेब्यू करते हुए कुल 256 रन (115 और 141) बनाए थे. दूसरे स्थान पर हैं विजय हज़ारे, जिन्होंने नाबाद 164 रन की पारी खेली थी.

भारतीय कप्तान द्वारा टेस्ट कप्तानी डेब्यू में सर्वाधिक रन

256 - विराट कोहली (115, 141)

164 - विजय हजारे (164)

155 - शुभमन गिल (147, 8)

151 - सुनील गावस्कर (116, 35*)

112 - डी वेंगसरकर (10, 102)

103 - हेमू अधिकारी (63, 40)

84 - सौरव गांगुली (84)

84 - अजिंक्य रहाणे (46, 38*)

81 - चंदू बोर्डे (69, 12)

78 - एम अज़हरुद्दीन (48, 30)