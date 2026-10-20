करोड़ों की कमाई करते हैं संजू सैमसन, ₹18 करोड़ IPL सैलरी, जानें नेटवर्थ और कार कलेक्शन

संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट जगत के सुपरस्टार हैं जो अपनी शानदार विकेटकीपिंग और बल्लेबाज़ी कौशल से फैन्स का दिल लगातार जीतते रहते हैं. संजू को एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ-साथ बेहतरीन विकेटकीपर भी माना जाता है .आज संजू भारत के टी-20 टीम का सबसे अहम सदस्य में से एक हैं. केरल के इस सितारे के नाम पहले से ही कई रिकॉर्ड दर्ज हैं और उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल भी मिल रहा है. एक ओर जहां संजू अपने खेल से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है.

संजू सैमसन की सैलरी और नेट वर्थ

केरल में जन्मे विकेटकीपर संजू सैमसन ने आईपीएल में खेलना शुरू करने के लगभग तीन साल बाद, 2015 में भारतीय टीम के लिए अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था. एक शानदार खिलाड़ी के रूप में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है, जिसका फायदा उन्हें अपने नेटवर्थ में भी मिला है. संजू सैमसन की IPL सैलरी उनकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है. इसके अलावा, वे घरेलू क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से भी अच्छी कमाई करते हैं. 2026 तक, इस क्रिकेटर को IPL से 18 करोड़ रुपये मिलते हैं, जो उन्हें IPL सैलरी के मामले में दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक बनाता है.

भारतीय विकेटकीपर का BCCI के साथ 'ग्रेड C' का अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) है, जिसके तहत वे भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. इस अनुबंध से उनकी सालाना कमाई 1 करोड़ रुपये है. इसमें वह 'प्रति मैच फीस' शामिल नहीं है, जो क्रिकेटरों को किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में खेलने के लिए मिलती है.

संजू सैमसन की कुल सैलरी

आय का स्रोत अनुमानित सैलरी BCCI से सालाना आय 1 करोड़ रुपये + मैच फीस IPL से सालाना सैलरी 18 करोड़ रुपये मासिक आय (BCCI + IPL) 1.58 करोड़ रुपये (लगभग)

अनुमानित नेट वर्थ

आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, बीसीसीआई पेमेंट, एंडोर्समेंट डील और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, 2026 में संजू सैमसन की अनुमानित नेट वर्थ Rs 85 करोड़ और Rs 100 करोड़ के बीच है. माना जाता है कि उनकी सालाना इनकम 25 करोड़ - 28 करोड़ के बीच है, जिसमें ब्रांड पार्टनरशिप उनकी कमाई में काफी योगदान देती है. सैमसन तिरुवनंतपुरम में एक लग्ज़री बंगले में रहते हैं. उनके पास रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, लेक्सस ES, ऑडी A6, मर्सिडीज-बेंज C-Cla सहित कई हाई-एंड कारें हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भारतीय क्रिकेटर ने देश भर में रियल एस्टेट में भी समझदारी से निवेश किया है, जिससे पिछले कुछ सालों में उनकी नेट वर्थ और बढ़ी है.

संजू सैमसन के गैरेज में मौजूद कारें

ऑडी A6, जिसकी कीमत 66 लाख रुपये है,

BMW 5 सीरीज, जिसकी कीमत 55 से 69 लाख रुपये के बीच है,

रेंज रोवर स्पोर्ट्स, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ रुपये से शुरू होकर 1.8 करोड़ रुपये तक जाती है,

मर्सिडीज बेंज C क्लास, जिसकी कीमत 55 से 61 लाख रुपये के बीच है.

संजू सैमसन की स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट डील्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस क्रिकेटर को MRF टायर्स, ASICS, ल्यूमिनस, मिंत्रा, कूकाबुरा, रेड बुल जैसे कई बड़े ब्रांड्स स्पॉन्सर करते हैं. इसके अलावा, यह विश्व-स्तरीय क्रिकेटर पिछले कुछ सालों में प्यूमा, क्लब महिंद्रा, भारतपे, बेसलाइन वेंचर्स, मेफैब11 (Mayfab11) जैसे अन्य ब्रांड्स से भी जुड़ा रहा है.

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