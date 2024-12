IND vs AUS: रोहित शर्मा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, विश्व क्रिकेट भी चौंक जाएगा

Australia vs India, Adelaide pink-ball Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, 2nd Test) के बीच एडिलेड में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम 2020 में एडिलेड में मिली हार का बदला लेना चाहेगी. भारतीय टीम पर्थ में पहला टेस्ट मैच जीत गई है. सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. अब भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आ गए हैं. कप्तान रोहित शर्मा ने प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ खेले गए अभ्यास मैच में केवल 3 रन ही बना पाए थे. ऐसे में अब उनसे एडिलेड टेस्ट में बड़ी पारी की उम्मीद फैन्स कर रहे होंगे. बता दें कि एडिलेड टेस्ट मैच के दौरान रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. टेस्ट में रोहित ने अबतक 88 छक्के लगाए हैं.

Photo Credit: AFP

सहवाग का रिकॉर्ड निशाने पर (Most sixes in career in Tests For India)

टेस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है. सहवाग ने 91 छक्के लगाए हैं. वहीं, रोहित के नाम 88 छक्के दर्ज हैं. ऐसे में एडिलेड टेस्ट मैच के दौरान रोहित 4 छक्के लगाने में सफल रहे तो सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. इसके अलावा टिम साउदी ने 95 छक्के टेस्ट में लगाए हैं.

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का (Most sixes in career in Tests)

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है. स्टोक्स ने अबतक 131 छक्के लगाए है. दूसरे नंबर पर ब्रेंडन मैक्कुलम हैं, मैक्कुलम ने 107 छक्के लगाए हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट हैं. गिलक्रिस्ट ने 100 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा क्रिस गेल ने 98 छक्के लगाने में सफल रहे हैं. जैक कैलिस के नाम टेस्ट में 97 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित का रिकॉर्ड (Rohit Sharma record vs Australia in Australia, Test)

ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने टेस्ट में अबतक 7 मैच खेले हैं और इस दौरान 14 पारियों में रोहित शर्मा ने 31.38 के औसत से कुल 408 रन बनाए हैं. रोहित के नाम तीन अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी शतक नहीं लगाए हैं.

रोहित का टेस्ट में रिकॉर्ड (Rohit Sharma record in Test)

रोहित ने टेस्ट में अबतक 64 मैचों की 111 पारियों में 4270 रन बनाए हैं. टेस्ट में रोहित के नाम 12 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है. टेस्ट में रोहित 6 बार डक का शिकार हुए हैं.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) में 1000 रन पूरा करने के करीब (Most runs in ICC World Test Championship)

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) में रोहित ने अबतक 833 रन बना लिए हैं. रोहित के पास भारत के लिए इतिहास रचने का मौका होगा. इस सीरीज में रोहित 167 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो WTC 2023-25 में 1000 रन पूरा करने में सफल हो जाएंगे. अगर रोहित ऐसा करने में सफल रहे तो वो भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज होंगे जिनके नाम दो WTC सर्किल में 1000 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. 2019-21 के सर्किल में रोहित ने 12 मैच खेलकर 1094 रन बनाए थे.