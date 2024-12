IND vs AUS: "मुझे लगा कि ...", एडिलेड टेस्ट में रोहित शर्मा के इस फैसले से हैरत में हैं रिकी पोंटिंग

Ricky Ponting on Rohit Sharma: एडिलेड टेस्ट मैच में भारत की पारी के दौरान रोहित शर्मा नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए थे और केवल तीन रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद यह बात होने लगी कि क्या रोहित का नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने का फैसला सही है. इसको लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने रिएक्ट किया है. पोंटिंग ने 7 क्रिकेट के साथ बात करते हुए कप्तान रोहित के इस फैसले पर अपनी राय दी है और माना है कि कप्तान को ओपनिंग ही बल्लेबाजी करनी चाहिए.

पोंटिंग ने कहा, " मुझे लगता है कि रोहित को ओपनिंग ही करनी चाहिए. सनी सर ने जो रहा मैं उससे सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है कि जब आप टीम में आए हैं तो आपको अपनी बल्लेबाजी क्रम पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए. उन्हें ही ओपनिंग करनी चाहिए. हां, केएल राहुल को पर्थ में मौका मिला और उसने अच्छी बल्लेबाजी की. लेकिन मैं समझता हूं कि रोहित ने ओपनिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस किया है. यदि वो ओपनिंग नहीं करेंगे तो क्या रोहित अब अपने करियर में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे.

पोंटिंग ने (Ricky Ponting reaction viral on Rohit Sharma) आगे कहा, "रोहित एक क्लास क्रिकेटर हैं और उनके ओपनिंग ही करना चाहिए. भले ही वो फॉर्म में नहीं हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ एक पारी में रन आएंगे तो वो फिर से फॉर्म में आ जाएंगे. लेकिन वो कप्तान हैं और यह उनका फैसला है."

