पाकिस्तानी टीम में बवाल, ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पर चिल्लाते दिखे कप्तान शान मसूद, सोशल मीडिया यूजर्स ने बताई ये वजह

Shan Masood Animated Talk with Jason Gillespie: बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के दौर पर है, जहां दोनों देशों के बीच रावलपिंडी में दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में है. इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने साउद शकील और मोहम्मद रिजवान की शतकीय पारियों के दम पर 6 विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाए. इसके जवाह में बांग्लादेश ने मुशफिकुर रहीम की 191 रनों की पारी के दम पर पहली पारी में 565 रन बनाए और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

चौथे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश से 94 रन पीछे है और उसने दूसरी पारी में 23 रन पर एक विकेट गंवा दिया है. बांग्लादेश को इस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर लाने में मुशफिकुर रहीम का बड़ा हाथ रहा. क्योंकि बांग्लादेश ने एक समय 199 पर चार विकेट गंवा दिए थे. हालांकि, उन्हें जीवनदान भी मिला. सलमान आगा की गेंद पर बाबर आजम ने उनका कैच ड्राप किया था. इस दौराम रहीम 150 रन पर खेल रहे थे.

वहीं बाबर आजम द्वारा कैच ड्राप किए जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें शान ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जेसन गेलेस्पी पर गुस्से में किसी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते दिखे.

