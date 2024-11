IND vs AUS BGT 2024: भारत-ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, विश्व क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर के बयान ने चौकाया

Nathan Lyon Prediction on IND vs AUS BGT 2024: भारत-ऑस्ट्रेलिया में से कौन-सी टीम बनेगी चैंपियन ये सवाल तमाम क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा में तो है लेकिन क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी भी इससे खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं. टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत हासिल करना बहुत अहम होगा. पर्थ में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह के हाथों में है और भारतीय गेंदबाज़ी कोच मोर्केल (Morne Morkel on IND vs AUS Test) ने टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सीरीज किसके नाम होगा इस जंग में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon Prediction on IND vs AUS BGT 2024) ने बड़ी भविष्यवाणी की है.