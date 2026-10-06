नमन धीर ने चटकाए 3 विकेट, टी20 डेब्यू में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 भारतीय स्पिनर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऑलराउंडर नमन धीर ने अपने डेब्यू मैच को यादगार बना दिया. पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतरने वाले नमन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर तीन विकेट झटके और वेस्टइंडीज को 171 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने 52 और शेरफेन रदरफोर्ड ने 56 रन की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मेहमान टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. आखिर में अकील होसेन ने 15 रन की तेज पारी खेलकर स्कोर को 171 तक पहुंचाया.

भारत की ओर से डेब्यू कर रहे नमन धीर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उनके अलावा अक्षर पटेल ने दो, कुलदीप यादव ने दो और अर्शदीप सिंह ने एक विकेट हासिल किया. अपने पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तीन विकेट लेने के साथ नमन धीर ने एक खास सूची में जगह बना ली है. वह टी20 डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा 4/21 के आंकड़े के साथ टॉप पर हैं, जबकि अक्षर पटेल 3/17 के साथ दूसरे नंबर पर हैं. अब नमन धीर 3/31 के प्रदर्शन के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर शामिल हो गए हैं.

टी20 डेब्यू में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर

प्रज्ञान ओझा – 4/21 बनाम बांग्लादेश (2009)

अक्षर पटेल – 3/17 बनाम जिम्बाब्वे (2015)

नमन धीर – 3/31 बनाम वेस्टइंडीज (2026)

रवि बिश्नोई – 2/17 बनाम वेस्टइंडीज (2022)

वॉशिंगटन सुंदर – 1/22 बनाम श्रीलंका (2017)



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