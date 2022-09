Mohammad Rizwan का बेजोड़ धमाका, विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़कर बन गए T20I के नए 'शहंशाह

मोहम्मद रिजवान ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

Mohammad Rizwan: कराची में खेले गए पहले टी-20 में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल की (Pakistan vs England, 1st T20I). बता दें कि पहले टी-20 में भले ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा लेकिन टीम के विकेटकीपर ओपनर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan record in T20I) ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफलता हासिल की. रिजवान ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 2000 रन पूरा करने में सफलता हासिल की. रिजवान टी-20 इंटरनेशनल (T20I) में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में बाबर आजम (Babar Azam) की बराबरी करने में सफल रहे. दोनों ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 2000 रन 52 पारी में बनाने में सफल रहे हैं. (Fastest to 2000 runs in T20Is)