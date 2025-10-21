'आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों न हों', मोहम्मद कैफ का माथा ठनका, रोहित और कोहली की लापरवाही पर उठाए सवाल

Mohammad Kaif questions Rohit Sharma and Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली फ्लॉप रहे जिसके बाद दोनों के फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हो गए. ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कोहली और रोहित की फॉर्म को लेकर बात की और माना है कि दोनों खिलाड़ियों को सीरीज के आगाज से पहले ही ऑस्ट्रेलिाय में पहुंचना चाहिए था और स्थितियों से तालमेल बैठाना चाहिए था. ऑस्ट्रेलिया में दोनों के खराब प्रदर्शन के बावजूद, रोहित और कोहली में से किसी ने भी जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का फैसला नहीं किया.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि भारत - ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में दोनों के असफल होने के पीछे यही एक कारण था. कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास मौका था, लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि वे टीम के साथ ही जाएंगे, क्योंकि लोग तो वैसे भी उनके साथ हैं. उन पर दबाव रहा होगा, जैसे 'विराट को टीम के साथ जाना चाहिए. वह इंग्लैंड चले गए हैं, इसलिए यह दबाव था. अगर वह टीम के साथ नहीं जाते तो यह एक और समस्या होती. इसलिए वह इसमें फंस कर रह गए"

रोहित और कोहली एक दशक से भी ज़्यादा समय से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, लेकिन उम्र और फ़ॉर्म अब उनके पक्ष में नहीं हैं. बेहतर होता अगर वे पहले पहुंच जाते और परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते.

कैफ ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, “इन दोनों को आठ-दस दिन पहले वहां जाना चाहिए था, आप कितने भी बड़े बल्लेबाज़ क्यों न हों, यह लय का खेल है. अगर आप लय में नहीं हैं तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आपको नहीं छोड़ेगी. मुझे लगता है कि अगर वे पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते तो उनके लिए तालमेल बैठाने का अच्छा मौका होगा और उनके लिए यह बेहतर होता.

बता दें कि अब वनडे सीरीज का तीसरा मैच 23 अक्टूबर को खेले जाएगा. वनडे सीरीज में भारत को तीन मैच खेलने हैं. कोहली और रोहित के लिए अगले दोनों वनडे मैच काफी अहम होने वाले हैं.

