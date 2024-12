IND vs AUS: डे-नाइट टेस्ट में किस बल्लेबाजी क्रम पर करेंगे बल्लेबाजी ? केएल राहुल ने दिया जवाब

KL Rahul react on Batting order in 2nd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, 2nd Test) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा. रोहित शर्मा (Rohit Sharma vs KL Rahul) वापस आ गए हैं. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे टेस्ट में भारत के लिए ओपनिंग कौन करेगा. पहले टेस्ट में रोहित की गैरमौजूदगी में केएल राहुल (KL Rahul) ने यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनर की भूमिका निभाई थी. अब रोहित वापस आ गए हैं. ऐसे में बल्लेबाजी क्रम को लेकर क्या फैसला किया जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा.

वहीं, दूसरे टेस्ट से पहले केएल राहुल ने मीडिया से बात की. प्रेस से बात करने के दौरान केएल राहुल से सवाल किया गया कि आप दूसरे टेस्ट में किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. इसपर राहुल ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया है, उसकी चर्चा हो रही है. जब केएल राहुल से उनकी बल्लेबाजी क्रम को लेकर सवाल किया गया तो भारतीय बल्लेबाज ने रिएक्ट करते हुए कहा, "मुझे मेरे बल्लेबाजी क्रम के बारे में पता है लेकिन इसे बताने के लिए मना किया गया है. आपको कल पता चल जाएगा. आपको इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा. कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा हो जाएगा."

इसके अलावा केएल राहुल ने पिंक बॉल टेस्ट मैच को लेकर बात की और कहा, देखिए ये मेरा पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच होने वाला है. मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है. मैंने उन खिलाड़ियों से बात की है जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है. उन्होंने पिंक बॉल की चुनौतियों को लेकर बताया है कि लाल गेंद से यह गेंद कितना अलग है. हम इस समय नेट पर भरपूर अभ्यास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे.

बता दें कि पर्थ टेस्ट मैच में भारत की जीत में केएल राहुल ने अहम भूमिका निभाई थी. केएल राहुल ने दूसरी पारी में 77 रन बनाए थे. राहुल ने जायसवाल के साथ मिलकर 201 रनों की साझेदारी की थी जिसने जीत की नींव रखी थी.

🏏 "I've been told, but I was also told not to share it today." 😂



🇮🇳 With players coming back into the @BCCI Test team, KL Rahul's not giving away any secrets on his batting position.



📻📱 Listen live and uninterrupted via ABC Listen: #AUSvIND