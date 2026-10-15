न्यूजीलैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, ODI सीरीज में बुमराह को नहीं मिलेगी जगह- रिपोर्ट

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर को पांच मैचों की T20I सीरीज के साथ शुरू होगा. हालांकि, अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह बनाने की होड़ को देखते हुए वनडे और टेस्ट सीरीज पर ज्यादा ध्यान रहेगा. ओडीआई सीरीज 4 से 15 नवंबर तक चलेगी, जबकि टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर की शुरुआत तक चलेगी. कुल मिलाकर, यह एक बहुत अहम दौरा होने वाला है.

वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे बुमराह

पिछले कुछ दौरों में एक बात साफ तौर पर सामने आई है कि जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी अटैक काफी कमजोर पड़ जाता है. इस स्टार तेज गेंदबाज को बहुत संभलकर इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें केवल चुनिंदा मैचों में ही खिलाया जा रहा है. अब, सूत्रों ने NDTV को बताया है कि बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, क्योंकि चयनकर्ता उन्हें टेस्ट सीरीज से पहले आराम देना चाहते हैं.

इंटरनेट पर कुछ समय से ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि बुमराह को वनडे सीरीज में आराम दिया जा सकता है. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, 'बुमराह पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन एक लंबे दौरे के लिए प्राथमिकताओं को तय करना जरूरी है. टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बुमराह को वनडे मैचों में थकाने और फिर अचानक से रेड-बॉल क्रिकेट (टेस्ट क्रिकेट) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है.'

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर फोकस

उन्होंने बताया कि, 'यह योजना सिर्फ न्यूजीलैंड दौरे के लिए नहीं है, बल्कि अगले साल होने वाले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को लेकर भी चर्चा चल रही है. कम अहमियत वाली द्विपक्षीय सीरीज में बुमराह को उतारकर उन्हें थकाने का कोई फायदा नहीं है. अभी हमारा पूरा ध्यान WTC पर है और सारी ऊर्जा उसी की तैयारी में लगाई जाएगी.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही व्हाइट-बॉल सीरीज में भारत के सामने गेंदबाजी की चुनौती है. इस पर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन ने माना कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज की जगह कोई नहीं ले सकता. एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के बाद, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20I सीरीज में बुमराह को आराम दिया गया था, क्योंकि बीसीसीआई अपने इस अहम तेज गेंदबाज के वर्कलोड को सही ढंग से मैनेज करना चाहता है. उनकी गैर-मौजूदगी में, वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही सीरीज में सपाट पिचों पर भारतीय गेंदबाजी की परीक्षा हुई है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सैमसन ने माना कि बुमराह जैसे खिलाड़ी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अन्य जगहों पर भी बेहतरीन टैलेंट मौजूद है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चौथे टी20 मैच में 24 रन से मिली हार के बाद सैमसन ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह का कोई विकल्प नहीं है. वह अपनी पीढ़ी के एक असाधारण गेंदबाज हैं, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वह हमारी टीम में हैं. लेकिन हमारे पास कुछ और भी बहुत अच्छे टैलेंट हैं; अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पिछले कुछ मैचों में प्रिंस यादव ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, वह भी काफी प्रभावशाली है. मुझे लगता है कि हमारे पास वाकई बहुत अच्छा टैलेंट है. हम उन्हें जितना ज्यादा मौका देंगे और जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, वे उतने ही बेहतर होते जाएंगे.'

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