ईशान किशन नए सिक्सर किंग! बड़ा कारनामा, स्पेशल क्लब में शामिल हुए, 21 साल में सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने

इस साल टीम इंडिया में वापसी के बाद से ईशान किशन का कद लगातार ऊंचा हुआ है. ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी से अब टी20 फॉर्मेट में पूरी तरह पैर जमा लिए हैं. इसकी गवाही टीम इंडिया के लिए उनके बल्ले से निकल रहा कोई न कोई स्पेशल रिकॉर्ड बयां करता रहा है. और अब विंडीज के खिलाफ ईशान किशन ने रांची में 22 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों से 43 रन की छोटी, लेकिन दमदार पारी खेली, तो पारी से वह टी20 इतिहास के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए. जी हां, पारी में जड़े दो छक्के के साथ ही ईशान किशन इस फॉर्मेट के करीब 21 सालों में एक कैलेंडर ईयर में 50 या इससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. वैसे, चौंकाने वाली बात यह है कि इस वेरी स्पेशल क्लब में सभी चारों बल्लेबाज भारत के हैं. जहां सूर्यकुमार यादव शीर्ष पर हैं, तो अभिषेक शर्मा ने यह कारनामा दो बार किया है, जो इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाजों के दबदबे को बयां करने के लिए काफी है.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज (पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त)

छक्के बल्लेबाज साल 68 सूर्यकुमार यादव 2022 63 अभिषेक शर्मा 2026 54 अभिषेक शर्मा 2025 51 इशान किशन 2026

छक्के जड़ने में टीम इंडिया जैसा कोई नहीं!

वैसे ईशान किशन से इतर टीम इंडिया ने साल 2026 में कुल मिलाकर टी20 में 311 छक्के जड़े हैं. साल 2022 में उसने 289 छक्के लगाए थे. वास्तव में भारत का यह कारनामा बहुत बड़ा है. यह आप इससे समझ सकते हैं कि किसी भी अन्य पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देश ने एक कैलेंडर वर्ष में 250 से अधिक छक्के नहीं लगाए हैं.वहीं, कम से कम 15 मैचों के कट-ऑफ के साथ किसी भी फुल-मेंबर टीम के लिए 2026 में उनका 10.94 का गेंद/छक्का अनुपात सर्वश्रेष्ठ है. मतलब भारतीय बल्लेबाजों ने 10.94 गेंद के बाद छक्का जड़ा है.

