IPL 2027: पैट कमिंस पर आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान, ईशान किशन को बताया SRH का अगला कप्तान!

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2027 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की उपलब्धता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सुझाव दिया है कि ईशान किशन इस फ्रेंचाइजी के फुल-टाइम कप्तान बन सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने रिटेंशन की समय-सीमा से पहले गुजरात टाइटंस के लिए खिलाड़ियों को रिलीज करने और ट्रेड करने के विकल्पों पर भी चर्चा की है. रिटेंशन विंडो बंद होने से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों का आकलन कर रही हैं. ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता और टीम की कमियों को दूर करने की जरूरत उनके फैसलों पर असर डाल सकती हैं. चोपड़ा का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल को देखते हुए एसआरएच को पैट कमिंस के बिना ही अगले सीजन की तैयारी करनी पड़ सकती है. वहीं, गुजरात टाइटंस अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर सकती है.

अगले आईपीएल सीजन में इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के खेलने की संभावनाओं पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने आने वाले व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर का जिक्र किया, जिसमें एशेज और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं. आकाश ने 'जियोस्टार' से बातचीत करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि एशेज और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंटों को देखते हुए पैट कमिंस शायद उपलब्ध न हों. उनकी उपलब्धता एक समस्या बन सकती है, क्योंकि आईपीएल का आयोजन बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के ठीक बाद होना है. आगे बहुत सारा क्रिकेट है, इसलिए हो सकता है कि पैट कमिंस उपलब्ध न हों. ऐसे में इस बार ईशान किशन फुल-टाइम कप्तान की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.'

अगले सीजन की योजना बनाते समय एसआरएच के लिए नेतृत्व में बदलाव एक बड़ा विचार हो सकता है. अगर पैट कमिंस उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ईशान किशन को—जिन्होंने पहले भी कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी की है—पूरे सीजन के लिए कप्तान बनाया जा सकता है. आकाश ने यह भी बताया कि कैसे गुजरात टाइटंस अपनी टीम में जगह बना सकती है और मिडिल-ऑर्डर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेड मार्केट का इस्तेमाल कर सकती है. उन्होंने कहा कि उनके पास कई लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं, जिनका उपयोग वह अन्य फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत (ट्रेड) करने के लिए कर सकती है.

इसके साथ ही उन्होंने टीम में एक बेहतर और स्थिर बल्लेबाजी क्रम तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया. आकाश ने कहा, 'शाहरुख की कीमत 4 करोड़ रुपये है, और तेवतिया की भी 4 करोड़ रुपये ही है. इस वजह से इन दोनों में से किसी एक को रिलीज किया जा सकता है, शायद शाहरुख को. इससे आपके पास 4 करोड़ रुपये बच जाएंगे. दिलचस्प बात यह है कि अगर वह ट्रेड मार्केट में आते हैं, तो आपके पास साई किशोर और मानव सुथार जैसे खिलाड़ी हैं. कई ऐसी टीमें होंगी, जो इस स्तर के भारतीय लेफ्ट-आर्म स्पिनर को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी, क्योंकि अभी ये दोनों खिलाड़ी अपनी मौजूदा टीम के लिए नहीं खेल पा रहे हैं. आप किसी और खिलाड़ी को पाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को ट्रेड कर सकते हैं.'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आगे कहा, 'इसके अलावा, उन्हें असल में लोअर-मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज की जरूरत है. यह उनके लिए चिंता का विषय है. इसके लिए वह अपने किसी तेज गेंदबाज को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है. वह एस्टरहुइजेन को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें टॉम बैंटन की जरूरत है. तेज गेंदबाजों में से वह चाहें तो ईशांत शर्मा को भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि वह उन्हें प्लेइंग इलेवन में नहीं खिलाते हैं. पिछले सीजन में उन्होंने शायद ही कोई मैच खेला हो. 2025 में उन्होंने फिर भी कुछ मैच खेले थे.'

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